Ζελένσκι: Πρότεινε τον Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέθεσε στο κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα στην θέση του υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών, ανέφεραν σήμερα βουλευτές.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέθεσε στο κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα στην θέση του υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών, ανέφεραν σήμερα βουλευτές.

Ο Χμάρα ασκούσε τα καθήκοντα του υπουργού Άμύνας μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του προκατόχου του, Μιχαήλ Φεντόροφ, τον Ιούνιο, μια απόφαση που προκάλεσε πολιτική κρίση για τον Ζελένσκι.

Η ψηφοφορία για την έγκριση των προταθέντων υπουργών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με βουλευτές.

Η Μόσχα λέει ότι έπληξε πλοίο που μετέφερε όπλα για την Ουκρανία

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νοτιανατολικά της Οδησσού, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επαληθεύσει την εν λόγω αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ