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Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή του λιμανιού

Newsroom
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Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή του λιμανιού
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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας στο στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. «Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβείας, προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF που κοινοποιήθηκε μέσω Telegram.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.265 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Γάζα
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