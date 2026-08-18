Disney εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για το ABC και την ελευθερία του Τύπου - Ο παράγοντας Τζίμι Κίμελ

Το ABC μήνυσε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, υποστηρίζοντας ότι έχει εξαπολύσει εκστρατεία αντιποίνων για τους τιμωρήσει για δημοσιογραφικές επιλογές που δεν αρέσουν στον Τραμπ.

Το ABC μήνυσε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών την ΗΠΑ (FCC), υποστηρίζοντας ότι η ρυθμιστική αρχή έχει εξαπολύσει μία εκστρατεία αντιποίνων για τους τιμωρήσει για δημοσιογραφικές και προγραμματικές επιλογές που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που προειδοποιεί ότι απειλεί την ανεξαρτησία του Τύπου.

Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», με το ABC να επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση τον Απρίλιο του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Σε αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, το ABC υποστηρίζει ότι η FCC παραβιάζει τα δικαιώματά του βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, καταχρώμενη την κρατική εξουσία μέσω, όπως αναφέρει, «προσχηματικών ρυθμιστικών ερευνών» και απειλών κατά των αδειών εκπομπής του.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, μια ομάδα εξέχοντων πρώην αξιωματούχων της FCC, συμπεριλαμβανομένων βασικών στελεχών και επιτρόπων που διορίστηκαν τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, εξέδωσε προειδοποίηση ότι η αρχή προσπαθεί να στείλει ένα «ανατριχιαστικό μήνυμα» στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αφού ανάγκασε το ABC να υποβάλει πρόωρη αίτηση.

Οι συγκεκριμένες άδειες δεν επρόκειτο να εξεταστούν πριν από τον Οκτώβριο του 2028.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς πριν από τον περασμένο Απρίλιο η FCC δεν είχε διατάξει ανάλογο πρόωρο έλεγχο για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η υπόθεση του Τζίμι Κίμελ

Το ABC επισημαίνει ότι η απόφαση για τον πρόωρο έλεγχο των αδειών ελήφθη μόλις μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει το δίκτυο να απολύσει τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, με αφορμή σχόλιά του για τον ίδιο και την πρώτη κυρία, Μέλανια Τραμπ.

Το δίκτυο δήλωσε ότι οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με τις άδειές του θα ήταν μια «παρωδία», ιδίως επειδή η υπηρεσία δεν μπορεί, βάσει νόμου, να χορηγήσει ανανεώσεις αδειών αρκετά χρόνια νωρίτερα.

«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC, ζητώντας από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις «απειλές».