Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις και αερομαχίες με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο

Σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος προχώρησε τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα.

Σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος προχώρησε τις τελευταίες ώρες η Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όπως φαίνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο εντείνεται.

Εξελίχθηκε ακόμη και αερομαχία, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε αρκετό χρονικό διάστημα ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16.

Τα ελληνικά απογειώθηκαν για την αναχαίτιση της παράνομης εισόδου στον εθνικό εναέριο χώρο της Αθήνας και είναι χαρακτηριστικό ότι οι 25 παραβιάσεις έγιναν τόσο από τα τουρκικά F-16, όσο και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της γείτονος που πέταξαν στο ανατολικό Αιγαίο.

Δέκα τέσσερις ήταν οι παραβάσεις του FIR Αθηνών τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη όσο και από κατασκοπευτικό αεροσκάφος 235 αλλά και UAV.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα εκείνο το οποίο δείχνει και απαντά στο πεδίο, είναι ότι υπάρχουν ανά πάσα στιγμή έτοιμα αεροσκάφη και και ιπτάμενοι αυξημένης επιφυλακής, οι οποίοι απογειώνονται ανά πάσα στιγμή για να αναχαιτίσουν οποιοδήποτε άγνωστο ίχνος παραβιάζει το FIR Αθηνών ή τον εθνικό εναέριο χώρο.