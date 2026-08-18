Σι Τζινπίνγκ: Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν ανεξαρτησία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επεσήμανε σήμερα το δικαίωμα των χωρών της Λατινικής Αμερικής να διαθέτουν την "ανεξαρτησία" τους, κυρίως όσον αφορά την επιλογή των εταίρων τους, υποδεχόμενος στο Πεκίνο τον ομόλογό του από τον Ισημερινό Ντανιέλ Νομπόα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επεσήμανε σήμερα το δικαίωμα των χωρών της Λατινικής Αμερικής να διαθέτουν την "ανεξαρτησία" τους, κυρίως όσον αφορά την επιλογή των εταίρων τους, υποδεχόμενος στο Πεκίνο τον ομόλογό του από τον Ισημερινό Ντανιέλ Νομπόα.

Ο Νομπόα, ακλόνητος σύμμαχος τού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στην Κίνα από την Κυριακή για επίσκεψη μιας εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μεγάλη Αίθουσα του λαού, ο πρόεδρος Σι δήλωσε στον ομόλογό του ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θα πρέπει να διαθέτουν "αυτονομία" και να "υιοθετούν μια πολιτική εξωτερικής συνεργασίας με βάση τα δικά τους εθνικά συμφέροντα".

Από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πριν από ενάμισι και πλέον χρόνο, χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως η Αργεντινή, η Βολιβία, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, η Ονδούρα στράφηκαν προς τη δεξιά ή παγίωσαν έναν συντηρητικό προσανατολισμό.

"Η Κίνα δηλώνει συνέχεια ότι το καθεστώς της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως περιοχή ειρήνης δεν πρέπει να διακυβεύεται και ο δρόμος της ανάπτυξης των χωρών της περιοχής δεν πρέπει να διακοπεί", υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

"Το δικαίωμά τους να διαλέγουν τον εταίρο τους με ανεξάρτητο τρόπο δεν πρέπει να εμποδίζεται", πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι οι δυο χώρες θα πρέπει να "ενισχύσουν την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη" και να "υλοποιήσουν έργα συνεργασίας στους τομείς της ενεργείας, των ορυκτών, των υποδομών και των οικονομικών".

Η Κίνα αποκατέστησε την πρόσβαση στις εξαγωγές για οκτώ εργοστάσια επεξεργασίας γαρίδων Ισημερινού, μετά την αναστολή λειτουργίας τους στις αρχές Οκτωβρίου 2025, δήλωσε τη Δευτέρα το εθνικό Επιμελητήριο Υδατοκαλλιέργειας του Ισημερινού.

"Η άρση αυτής της αναστολής αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα μπροστά έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και κοινής τεχνικής εργασίας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ