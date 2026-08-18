Klarna: Τα ισχυρά αποτελέσματα επισκιάστηκαν από την υποβάθμιση του guidance - «Βουτιά» 19% της μετοχής

Iσχυρή οικονομική απόδοση που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών παρουσιάσε η Klarna για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η υποβάθμιση του guidance για το σύνολο του έτους, πληγώνει τη μετοχή, που υποχωρεί κατά 19%.

Iσχυρή οικονομική απόδοση που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών παρουσιάσε η Klarna για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η υποβάθμιση του guidance για το σύνολο του έτους, «πληγώνει» τη μετοχή, που υποχωρεί κατά 19%.

Τα κέρδη της σουηδικής εταιρείας που καθιέρωσε το μοντέλο «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα», σημείωσε ισχυρή κερδοφορία, ωστόσο οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία και στις μειωμένες προσδοκίες ανάπτυξης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 1,042 δισ. δολ., μία αύξηση 27% σε ετήσια βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 42% στα 446 εκατομμύρια δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη ήταν ύψους 9 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ήταν στα 0,01 δολάρια, σε σύγκριση με την ζημία -0,14 δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για απώλεια 0,05 δολαρίων κατά 0,06 δολάρια ανά μετοχή.

Ωστόσο, η εταιρεία υποβάθμισε την πρόβλεψή της για τα έσοδα του 2026, επικαλούμενη πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον όγκο συναλλαγών στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένει πλέον έσοδα μεταξύ 4,08 και 4,16 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, έναντι περίπου 4,3 δισ. δολαρίων που προέβλεπε προηγουμένως. Η Klarna δήλωσε ότι υιοθέτησε «πιο μετρημένη άποψη» για τη δραστηριότητα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της με βάση τον όγκο συναλλαγών.

Η αντίθεση μεταξύ των ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και της εξασθενημένης πρόβλεψης για το μέλλον υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες fintech σε στάδιο ανάπτυξης λόγω των άνισων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών.