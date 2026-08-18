Νετανιάχου - Κούσνερ: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός «30 ημερών» και θα γίνει υπό την επίβλεψη αμερικανού στρατηγού, μετά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο μέσα σε μόλις 30 ημέρες με την έναρξη, ελπίζουμε, της απόσυρσης μέρους των όπλων και, ελπίζουμε επίσης, την καταστροφή ορισμένων υπόγειων σηράγγων τις επόμενες 60 ως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Θα μπορούσε να υπάρξει λοιπόν πρόοδος αρκετά γρήγορα, αλλά αυτό απαιτεί τη συνεργασία και των δύο πλευρών, και ελπίζουμε πως θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία», πρόσθεσε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Κάτι που έχει σκοπό να ικανοποιηθεί η ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς ο κ. Νετανιάχου, που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του και θεωρείται δύσκολο να την εξασφαλίσει, απέρριψε δημόσια τον αμερικανικό «οδικό χάρτη» 15 σημείων για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είχαμε πολύ, πολύ καλή συνάντηση σήμερα. Περάσαμε σχεδόν τέσσερις ώρες μαζί του και η ομάδα του εξέτασε όλες τις λεπτομέρειες (...) και διαλύθηκαν ορισμένες παρεξηγήσεις», υποστήριξε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου πως δέχεται τον αμερικανικό οδικό χάρτη, την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον αφοπλισμό του και σε αντάλλαγμα τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, που κατέχουν πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας.

Προχθές Κυριακή ο κ. Κούσνερ συναντήθηκε με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς και απαίτησε, σύμφωνα με πηγές ενήμερες σχετικά, τον αφοπλισμό του κινήματος και «επαληθεύσιμα» μέτρα.

«Μας είπαν όλα τα σωστά πράγματα, αλλά, προφανώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εμπιστευτούμε», είπε ο αμερικανός απεσταλμένος στο Fox News ερωτηθείς για τη συνάντησή του με την ηγεσία της Χαμάς.

«Αχρήστευση»

Οι κ.κ. Νετανιάχου και Κούσνερ «συμφώνησαν ότι δεν θα γίνει καμιά αναδίπλωση και καμιά ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς στο σύνολο» του θυλάκου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος.

«Συμφώνησαν επίσης ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της ώστε να αχρηστευτούν υπό την επιτήρηση αμερικανού στρατηγού», πρόσθεσε ο ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο κ. Κούσνερ συνοδευόταν από μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Σύμφωνα με στέλεχος του οργάνου αυτό, που δεν επιβεβαίωσε την εμπλοκή αμερικανού στρατηγού, «κάθε όπλο που συλλέγεται θα αχρηστεύεται εντελώς».

Πιέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ονομάσει τον αμερικανό στρατηγό Τζάσπερ Τζέφερς επικεφαλής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που με βάση το σχέδιο του αμερικανού προέδρου, το οποίο έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως παρουσιάστηκε δημόσια από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου τον Ιούλιο, ο οδικός χάρτης προέβλεπε πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα συνοδευόταν από σταδιακή απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού από τους τομείς του θυλάκου που κατέχουν κι ότι η διαδικασία θα επιβλεπόταν από τη λεγόμενη Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (ΕΕΔΓ), σχήμα παλαιστινίων τεχνοκρατών που υποτίθεται πως θα αναλάβει να διαχειρίζεται, για μεταβατική περίοδο, τις καθημερινές υποθέσεις στην περιοχή.

Απορρίπτοντας το κείμενο, ο κ. Νετανιάχου απαίτησε «αληθινό» αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι διαλύει την κυβέρνησή του και είναι έτοιμο να μεταβιβάσει τις ευθύνες της στην ΕΕΔΓ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ επέμεινε προχθές Κυριακή στο ότι η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, κατά πηγές ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν.

Το παλαιστινιακό κίνημα από την πλευρά του παρότρυνε να ασκηθούν πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση και προσωπικά στον επικεφαλής της, τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, να σταματήσει να εμποδίζει την εφαρμογή του οδικού χάρτη, είπε στέλεχός του στο AFP. Σε ανακοίνωσή της εξάλλου η Χαμάς αξίωσε σαφές «χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του».

Για χρόνια, οι ΗΠΑ απέρριπταν οποιαδήποτε επαφή με τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου κι ο πληθυσμός του συνεχίζει να χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.265 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου 2025. Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ