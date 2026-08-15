Μήνυμα Νίκου Δένδια για την μεγάλη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων! Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

"Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!", υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ