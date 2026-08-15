Ειδήσεις | Ελλάδα

Μήνυμα Νίκου Δένδια για την μεγάλη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μήνυμα Νίκου Δένδια για την μεγάλη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων! Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

"Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!", υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εξωδικαστικός: «Δίχτυ» προστασίας στην πρώτη κατοικία με εκποίηση των άλλων ακινήτων

Οι χώρες όπου τα σκουπίδια είναι τόσο λίγα που εισάγουν απορρίμματα – Πώς βγάζουν εκατομμύρια

Λιανεμπόριο: Οι «χαμηλές πτήσεις» των εκπτώσεων και η ύστατη ευκαιρία του Αυγούστου

tags:
Νίκος Δένδιας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider