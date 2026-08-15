Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Οι δύο συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο οχήματα μεταφοράς.

Δυο άνδρες, ηλικίας 47 και 23 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και Αγίου Αθανασίου, για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου διενεργήθηκε έλεγχος σε αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο πολίτη Ρουμανίας, στο εσωτερικό του οποίου εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί, πολίτες Αφγανιστάν, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Τα ξημερώματα, επίσης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, κατόπιν σήματος του κέντρου της Άμεσης Δράσης, πλήρωμα περιπολικού εντόπισε αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρχουν άτομα στο εσωτερικό του και στο οποίο προσήλθε 23χρονος υπήκοος Ολλανδίας, που όπως διαπιστώθηκε είχε νοικιάσει το όχημα. Πλησίον του αυτοκινήτου σε νεοαναγειρόμενο κτήριο εντοπίσθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, τρεις πολίτες Ερυθραίας και ένας πολίτης Ιράν, στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από το προαναφερόμενο αυτοκίνητο.

Ο 23χρονος συνελήφθη και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους χρηματικό ποσό σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο οχήματα μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ