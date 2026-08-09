Το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα της Ευρώπης: Αναγέννηση ή βιομηχανική παρακμή;

Το ενεργειακό κόστος απειλεί τη βιομηχανία της Ευρώπης και οι Βρυξέλλες απαντούν με ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων που θα κρίνει την οικονομική ισχύ της επόμενης δεκαετίας.

Η Ευρώπη έχει δεχθεί διαδοχικά ενεργειακά σοκ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα οποία την άφησαν με ένα από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Σήμερα, η ΕE ελπίζει να ανακτήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσω ενός στοιχήματος πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια επιλογή που ενδέχεται να καθορίσει το βιομηχανικό της μέλλον.

Η Ευρώπη έχει περάσει από διαδοχικές ενεργειακές μεταβάσεις κατά τον τελευταίο αιώνα. Αφού βασιζόταν κυρίως στον άνθρακα έως τη δεκαετία του 1960, η οικονομία της στράφηκε στο πετρέλαιο, ενώ από τη δεκαετία του 1980 μετατοπίστηκε στην πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες του ενεργειακού της μείγματος. Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, η ήπειρος επιδιώκει τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σήμερα, βρίσκεται για ακόμη μία φορά, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύθηκαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να κοστίζει περίπου 50% περισσότερο από ό,τι στην Κίνα και το διπλάσιο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία -η οποία επί δεκαετίες διέθετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα των παραγωγικών της διαδικασιών- έχει σε μεγάλο βαθμό επισκιαστεί από την Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στη μεταποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί, επομένως, κρίσιμη προϋπόθεση για την επιβίωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί αρκετά γρήγορα παραμένει αβέβαιο. Ωστόσο, η ιστορία της ηπείρου δείχνει ότι οι βαθύτερες ενεργειακές κρίσεις της συχνά μετατρέπονται σε καταλύτες βαθιών οικονομικών μετασχηματισμών, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ένα σχέδιο πενήντα ετών

«Η Γαλλία δεν έχει πετρέλαιο, αλλά έχει ιδέες», ήταν το περίφημο σύνθημα μιας εκστρατείας εξοικονόμησης καυσίμων μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, που προκλήθηκε από το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου.

Η Γαλλία απάντησε στην κρίση αυτή με το Σχέδιο Μεσμέρ, ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών σταθμών που μεταμόρφωσε το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η εξάρτηση της Γαλλίας από εισαγωγές άνθρακα είχε μειωθεί δραστικά και το ενεργειακό κόστος είχε επιστρέψει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.

Σαράντα χρόνια αργότερα, οι γαλλικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες βιομηχανικής πολιτικής της ηπείρου.

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 συνέπεσε επίσης με την ανάδειξη της Βόρειας Θάλασσας ως σημαντικής πηγής υδρογονανθράκων για την Ευρώπη. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις υπεράκτιες γεωτρήσεις επέτρεψαν την αξιοποίηση τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια και στηρίζοντας μια νέα περίοδο ευημερίας.

Ωστόσο, μετά την κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ενεργειακό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η ευρωπαϊκή ανάπτυξη στηρίχθηκε ολοένα και περισσότερο στις εισαγωγές άφθονων και οικονομικών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε στην αιφνίδια κατάρρευση αυτού του μοντέλου, αναγκάζοντας την Ευρώπη να αναζητήσει εναλλακτικές προμήθειες με πολύ υψηλό κόστος. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν δεκαπλάσια, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 260 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο του 2022.

Η ήπειρος αντικατέστησε τα μακροχρόνια συμβόλαια αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με ακριβότερες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις διεθνείς αγορές, με κύριο προμηθευτή τις ΗΠΑ, που είχαν ήδη εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εξαγωγό LNG παγκοσμίως.

Οι οικονομικές συνέπειες ήταν βαθιές. Οι ενεργοβόροι κλάδοι της Ευρώπης --όπως τα χημικά, τα λιπάσματα, το αλουμίνιο, ο χάλυβας, το τσιμέντο και το χαρτί- υπέστησαν σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Αυτό συνέβαλε σε μια παρατεταμένη βιομηχανική επιβράδυνση, με αποτέλεσμα η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης από το 2023 και μετά να υπολείπεται εκείνης μεγάλου μέρους του υπόλοιπου κόσμου.

Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος με το Ιράν. Η αιφνίδια απώλεια περίπου του 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έπειτα από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, αποτέλεσε ακόμη μία υπενθύμιση της ευαλωτότητας που συνεπάγεται η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Ανατρέχοντας στα τελευταία πενήντα χρόνια, οι Ευρωπαίοι έχουν διδαχθεί επανειλημμένα ένα βασικό μάθημα: η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους.

Η ασφάλεια, όχι μόνο το κλίμα

Η διαπίστωση αυτή έχει αλλάξει ριζικά τη λογική πίσω από την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Όταν η ΕΕ υιοθέτησε για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -αρχικά με δεσμευτικούς στόχους το 2009 και αργότερα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία- ο πρωταρχικός στόχος ήταν η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούσαν ότι η σταδιακή επέκταση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, θα αρκούσε για την απανθρακοποίηση της οικονομίας.

Πολλοί υπέθεταν επίσης ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα παρέμενε άφθονο και αξιόπιστο καθ' όλη τη διάρκεια της μετάβασης. Η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε καταστροφικά λανθασμένη.

Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν πλέον απλώς εργαλείο κλιματικής πολιτικής. Βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και της βιομηχανικής πολιτικής.

Η κλίμακα των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών είναι εντυπωσιακή. Η ΕΕ επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας από περίπου 26% σήμερα σε τουλάχιστον 42,5% έως το 2030. Τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για να μετατρέψει την Ευρώπη στην πρώτη «ηλεκτρική ήπειρο» του πλανήτη, διπλασιάζοντας το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση στο 46% έως το 2040.

Τα σχέδια αυτά είναι φιλόδοξα αλλά όχι παράλογα. Το Institute for Energy Economics and Financial Analysis εκτιμά ότι, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, μόνο αυτές οι τρεις τεχνολογίες θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά περίπου 25% έως το 2030.

Ωστόσο, οι απαιτούμενες επενδύσεις είναι τεράστιες. Οι Βρυξέλλες υπολογίζουν ότι η μετάβαση θα απαιτήσει πάνω από 660 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2040. Παρ' όλα αυτά, το κόστος αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συγκριθεί με το κόστος της αδράνειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το σχέδιο εξηλεκτρισμού θα μπορούσε να εξοικονομεί 260 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2040 από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ δαπανά περίπου 450 δισ. ευρώ τον χρόνο για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων μετά την κρίση του 2022.

Παράλληλα, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ αποφεύγοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων που διοχετεύουν κεφάλαια στο εξωτερικό, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές δημιουργούν ένα εγχώριο παραγωγικό οικοσύστημα. Φωτοβολταϊκά πάρκα, ηλεκτρικά δίκτυα, ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητας, εργοστάσια μπαταριών και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και αποτελούν μια μετασχηματιστική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στόχος η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια

Η αναζήτηση άφθονης και οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει ισχυρές υποδομές AI.

Η Ευρώπη υστερεί σημαντικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Σύμφωνα με την IEA, οι ΗΠΑ διαθέτουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας δυναμικότητας κέντρων δεδομένων, η Κίνα περίπου το 30% και η Ευρώπη μόλις το 12%.

Η κάλυψη αυτού του χάσματος θα είναι εξαιρετικά δύσκολη όσο οι ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας παραμένουν τόσο υψηλές.

Ωστόσο, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν αισθητά εάν η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης έως το 2030. Η Eurasia Group εκτιμά ότι, σε αυτό το σενάριο, οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία θα μπορούσαν να υποχωρήσουν περίπου στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα έως το τέλος της δεκαετίας, έναντι μέσου όρου 90 ευρώ το 2025, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Παραμένει όμως αβέβαιο αν οι προβλέψεις αυτές θα επαληθευτούν. Η Ευρώπη ενδέχεται να μην πετύχει αρκετούς από τους στόχους της λόγω καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις, πολιτικών αντιδράσεων, δημοσιονομικών περιορισμών ή του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Οι κίνδυνοι

Το ευρωπαϊκό αυτό εγχείρημα συνοδεύεται φυσικά από κινδύνους. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες πολλών τεχνολογιών καθαρής ενέργειας -από τα φωτοβολταϊκά πάνελ έως τα στοιχεία μπαταριών- εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Έτσι, η Ευρώπη κινδυνεύει να αντικαταστήσει μια εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα με μια νέα εξάρτηση από έναν οικονομικό ανταγωνιστή.

Το παράδοξο αυτό δεν διαφεύγει της προσοχής των Ευρωπαίων πολιτικών. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση δημόσιων πόρων, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής καθαρών τεχνολογιών, με στόχο η ευρωπαϊκή βιομηχανία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% των ετήσιων αναγκών εγκατάστασης έως το 2030.

Παράλληλα, η Ευρώπη αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο. Η συνεχής επέκταση της κινεζικής εξαγωγικής βιομηχανίας σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας - από ηλεκτρικά οχήματα έως χημικά προϊόντα - απειλεί να περιορίσει δραστικά το δυνητικό μερίδιο αγοράς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πριν ακόμη αποδώσουν οι ενεργειακές μεταρρυθμίσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται πολύ αργά. Έχουν εν μέρει δίκιο. Τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου τα τρία πέμπτα της ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική ζήτηση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ωστόσο, γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αμφισβητηθεί ότι το παλαιό ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του και ότι απαιτούνται βαθιές αλλαγές.

Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης παρουσιάζεται συχνά ως μια δαπανηρή θυσία. Όμως, για μια ήπειρο που επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της, να ψηφιοποιηθεί και να επανεκβιομηχανιστεί, η άφθονη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα.

Εάν η Ευρώπη καταφέρει να μετατρέψει μια περίοδο βαθιάς ενεργειακής ανασφάλειας σε νέα πηγή οικονομικής ισχύος, τότε τα ενεργειακά σοκ της δεκαετίας του 2020 ίσως μείνουν στην ιστορία όχι ως η αρχή της παρακμής της, αλλά ως ο καταλύτης της αναγέννησής της.