Χρηματιστήριο: Νέα άνοδος για τον Γενικό Δείκτη που «χτίζει» καλοκαιρινό ράλι

Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 10 κερδοφόρες συνεδριάσεις -επί συνόλου 12- από τις 20 Ιουλίου, με αθροιστικά κέρδη 7,42%. Αισθητή υπεραπόδοση στις τράπεζες.

Παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά τα σημαντικά κέρδη του προηγούμενου δεκαημέρου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατάφερε να κλείσει με νέα άνοδο την Τρίτη, «χτίζοντας» απόσταση από το επίπεδο των 2.600 μονάδων.

Αν και κινήθηκε αρχικά με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, από τις 13:45 και μετά ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει τελικά στο υψηλό ημέρας των 2.628,73 μονάδων με άνοδο 0,65%. Έτσι, συμπλήρωσε 10 κερδοφόρες συνεδριάσεις -επί συνόλου 12 από τις 20 Ιουλίου- με αθροιστικά κέρδη που στο διάστημα αυτό διαμορφώνονται σε 7,42%.

Στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών έχει υπεραποδώσει αισθητά, ενισχυμένος συνολικά σε ποσοστό 13,22%, καθώς σήμερα έκλεισε με κέρδη 1,12% στις 3,071,01 μονάδες.

Για τους λάτρεις της στατιστικής, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κυλιόμενη βάση 12 συνεδριάσεων, το ράλι που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου συγκαταλέγεται στο ισχυρότερο 9% της τελευταίας δεκαετίας, τόσο για τον Γενικό όσο και για τον τραπεζικό δείκτη.

Εκτός συνόρων το επενδυτικό κλίμα παραμένει βελτιωμένο και εξακολουθεί να ορίζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Οι δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ περί συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν σήμερα το Brent σε νέα μεγάλη πτώση, ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές, αν και προεξοφλούν θετική έκβαση, θα χρειαστεί να αξιολογήσουν το περιεχόμενο της όποια συμφωνίας καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου.

Εντός συνόρων οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα. Σήμερα η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 252 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ αύριο αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις διοικήσεις των Coca-Cola HBC, ΔΕΗ και HelleniQ Energy. Την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 70 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 43 σε αρνητικό και 38 αμετάβλητους.

Ο τζίρος αξιόλογος, καθώς διαμορφώθηκε σε 270,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Αυξημένο το μερίδιο των συστημικών τραπεζών, που διακίνησαν 137,74 εκατ. ευρώ ήτοι το 51% περίπου του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου (+3,32%) στα 10,89 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι Optima (+2,86%), Alpha Bank (+2,28%), Τρ. Πειραιώς (+1%), Eurobank (+0,96%) και η Εθνική με οριακά κέρδη 0,09% στα 16,46 ευρώ. Στον αντίποδα, η CrediaBank υποχώρησε 1,39%.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Cenergy ενισχυμένη 4,39% στα 22,84 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, ακολούθησαν οι μετοχές των Jumbo (+2,97%), Τιτάν (+1,89%), HelleniqEnergy (+1,63%), Viohalco (+1,52%), Motor Oil (+1,34%), Aktor (+0,92%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,84%). Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν και οι Lamda Development (+0,39%) και ΔΑΑ (+0,38%), ενώ αμετάβλητες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι Metlen και ElvalHalcor στα 46,98 ευρώ και 3,89 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες πιέσεις δέχθηκαν οι Aegean (-1,69%) και Coca-Cola HBC (-1,21%) και ακολούθησαν οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ (-1,05%), Allwyn (-0,88%), ΔΕΗ (-0,88%) και ΟΤΕ (-0,39%).