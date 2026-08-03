ΜΕΤΕΟ: Σε δύο βασικές ζώνες οι σημαντικότερες ενεργές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική

Σε δύο βασικές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Σε δύο βασικές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η πρώτη, όπως εξηγεί η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Όπως υπογραμμίζεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και σήμερα το πρωί, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr επισημαίνει ότι η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Επισυνάπτεται εικόνα του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τις ενεργές εστίες πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 στις 08:30 στη Δυτική Αττική, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.