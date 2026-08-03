Χρηματιστήριο Αθηνών: Έπιασε (και) τις 2.600 μονάδες

Σε νέα πολυετή υψηλά και πάνω από τις 2.600 μονάδες «σκαρφάλωσε» ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος «μετράει» πλέον εννέα ανοδικά κλεισίματα σε 11 συνεδριάσεις. Πρωταγωνίστησαν εκ νέου οι τράπεζες.

Σε νέα πολυετή υψηλά και πάνω από τις 2.600 μονάδες «σκαρφάλωσε» τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος «μετράει» πλέον εννέα ανοδικά κλεισίματα στις τελευταίες 11 συνεδριάσεις.

Εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος και ενώ οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων εντός συνόρων συνεχίζονται, το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Σε πρωταγωνιστές της συνεδρίασης αναδείχθηκαν για ακόμη μία φορά οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να υπεραποδίδει αισθητά έναντι του Γενικού Δείκτη. Χαρακτηριστικό, επίσης, το γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες απορρόφησαν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ημερήσιου τζίρου. Μέρος αυτής της κινητικότητας προήλθε από προσυμφωνημένες συναλλαγές, καθώς στις τέσσερις συστημικές τράπεζες διακινήθηκαν πακέτα συνολικής αξίας περίπου 14,8 εκατ. ευρώ.

Εκτός συνόρων, το επενδυτικό κλίμα ήταν σαφώς βελτιωμένο, με φόντο την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και την τιμή του Brent να σημειώνει «βουτιά» ακόμα και κάτω από τα 82 δολάρια το βαρέλι. Απολύτως ενδεικτικό το άλμα των δεικτών στο άνοιγμα της Wall Street, ενώ στο μεταξύ Φρανκφούρτη και Παρίσι κατέγραφαν κέρδη περί του 1,8% και ο βρετανικός FTSE100 βρισκόταν στο +1,4%.

Αφορμή για την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας στάθηκε η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ να αναβάλει τα νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, δίνοντας χώρο στη διπλωματία. Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ προς το παρόν παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, συντηρώντας τη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Εντός συνόρων, αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στα εγχώρια εταιρικά αποτελέσματα. Αύριο πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου η Τράπεζα Κύπρου, ενώ εντός της ημέρας ακολουθεί η Παπουτσάνης. Μετά το κλείσιμο θα δημοσιεύσει τα μεγέθη της η Cenergy. Την Τετάρτη πριν από την έναρξη των συναλλαγών ανακοινώνει η Coca-Cola HBC, ενώ μετά το κλείσιμο θα ακολουθήσουν ΔΕΗ και HelleniQ Energy.Την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.

Τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας, ενισχυμένος 1,64% στις 2.611,77 μονάδες, κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Έντονα ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 2,43% στις 3.036,96 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Τρ. Πειραιώς με άλμα 4,17% στα 10 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank (+2,91%), η Τρ. Κύπρου (+2,83%) και η ΕΤΕ που ενισχύθηκε 2,17% στα 16,45 ευρώ. Ενισχυμένες ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των Eurobank (+1,12%), Optima (+0,77%) και CrediaBank (+0,40%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2,5:1 με 83 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 33 σε αρνητικό και 35 αμετάβλητους. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 293,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,46 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Aktor με άνοδο 4,61% στα 10,90 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, με υψηλά κέρδη ακολούθησαν οι ElvalHalcor (+4,14%), Viohalco (+4,07%), Jumbo (+3,06%) και Motor Oil (+2,95%), ενώ πάνω από 2% ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των Aegean (+2,39%), Metlen (+2,22%), Cenergy (+2,15%) και Allwyn (+2,02%).

Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των ΟΤΕ (+1,90%), ΔΕΗ (+1,43%), Τιτάν (+1,34%), Lamda Development (+1,19%), ΕΥΔΑΠ (+0,70%) και ΔΑΑ (+0,57%). Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν μόνο οι Coca-Cola HBC (-1,37%), Helleniq Energy (-0,77%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,31%).