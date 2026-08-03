Αγωγή 105 εκατ. δολ. κατά Netlix - Χάθηκε ακυκλοφόρητη ταινία του Νίκολας Κέιτζ

Μία... «κινηματογραφική» διαμάχη λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, καθώς ο παραγωγός Σάιμον Άφραμ ζημά αποζημίωση 105 εκατομμυρίων δολ. από την Netflix, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχασε το μοναδικό master copy της ανέκδοτης κινηματογραφικής παραγωγής «Fortitude», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Μία... «κινηματογραφική» διαμάχη λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, καθώς ο παραγωγός Σάιμον Άφραμ ζημά αποζημίωση 105 εκατομμυρίων δολ. από την Netflix, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχασε το μοναδικό master copy της ανέκδοτης κινηματογραφικής παραγωγής «Fortitude», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι του παραγωγού Σάιμον Άφραμ δήλωσαν σε αγωγή που κατέθεσαν την Τετάρτη στην Καλιφόρνια ότι οι δημιουργοί της ταινίας παρέδωσαν ένα μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο του δράματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου "Fortitude" στο Netflix τον Ιούνιο, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Ο Άφραμ επένδυσε περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή, η οποία χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί, και βρισκόταν στη διαδικασία να πουλήσει την ταινία στο Netflix ή σε άλλον διανομέα.

Εννέα ημέρες αργότερα, οι ενάγοντες ενημερώθηκαν μέσω email από το Netflix ότι «κάποιος έκλεψε έναν σημαντικό αριθμό δίσκων από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα», συμπεριλαμβανομένου ενός που περιείχε το "Fortitude", ανέφερε η αγωγή.

Mέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Νίκολας Κέιτζ και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ και έχει ως θέμα μια μυστική αποστολή με την κωδική ονομασία Operation Fortitude κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που σχεδιάστηκε για να παραπλανήσει τη Γερμανία σχετικά με την εισβολή των Συμμάχων την Ημέρα-Νορμανδία το 1944.

Παρ’ όλα αυτά, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η «εμπορική αξία της έχει ήδη καταστραφεί». Όπως αναφέρουν, κανένας μεγάλος διανομέας δεν θα επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την αγορά και προώθηση μιας ταινίας όταν υπάρχει ο διαρκής κίνδυνος να εμφανιστεί ξαφνικά σε ιστοσελίδες πειρατείας. Κατά συνέπεια, η ζημία δεν συνδέεται μόνο με την απώλεια του φυσικού μέσου αποθήκευσης, αλλά κυρίως με την απώλεια της αποκλειστικότητας και της εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου. Όπως ανέφεραν, το Netflix θα έπρεπε να είχε διαφυλάξει καλύτερα τον σκληρό δίσκο

Από την πλευρά της η Netflix αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το αντίγραφο είχε παραδοθεί χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών μέτρων ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και άλλες διαδικασίες που αποτελούν τη συνήθη πρακτική της κινηματογραφικής βιομηχανίας. «Ενώ δεν κατέχουμε τα δικαιώματα του ‘Fortitude’, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια περιεχομένου και έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουμε τον σκηνοθέτη και την ομάδα του», συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της κλοπής και της παρακολούθησης ιστότοπων πειρατείας για μη εξουσιοδοτημένη διανομή της ταινίας, ανέφερε η εταιρεία.

Το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει εάν η Netflix, ως θεματοφύλακας του ψηφιακού αρχείου, είχε αυξημένη υποχρέωση επιμέλειας για την ασφαλή φύλαξή του και εάν η απώλειά του συνιστά παραβίαση συμβατικών ή εξωσυμβατικών υποχρεώσεων.