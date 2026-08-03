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Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπεία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

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Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπεία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Λαμπεία, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Λαμπεία, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 77 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τιμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 οχήματα.

Από αέρος, πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συντρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
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