Η Ισπανία προσελκύει κινεζικές επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά πιέζει την ΕΕ για κοινούς κανόνες

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών συρρέουν για να επενδύσουν στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Ισπανίας.

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών συρρέουν για να επενδύσουν στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Ισπανίας. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους για την τοπική απασχόληση και τη μεταφορά τεχνολογίας. Αξιωματούχοι και βιομηχανία ζητούν υποστήριξη από την ΕΕ για κοινά πρότυπα. Η ΕΕ διαπραγματεύεται αυστηρότερα εμπορικά μέτρα τις επόμενες εβδομάδες

Καθώς οι ισπανικές περιφέρειες αγωνίζονται να προσελκύσουν κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευαστές μπαταριών για να παράγουν στην περιοχή τους, πολλοί από τους ίδιους παράγοντες πιέζουν επίσης τις Βρυξέλλες να θεσπίσουν αυστηρούς κανόνες για τις ξένες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να διασφαλίσουν ότι η οικονομία της Ισπανίας δεν θα πληγεί, αναφέρει το Reuters.

Η διττή προσέγγιση υπογραμμίζει την λεπτή ισορροπία για την Ευρώπη όσον αφορά την εύρεση μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων εισαγωγών των κινεζικών εταιρειών και των φιλοδοξιών τους να επεκτείνουν την ευρωπαϊκή παραγωγή χωρίς να γίνει απλώς ένας χώρος συναρμολόγησης κινεζικής τεχνολογίας.

Οι υποστηρικτές λένε ότι ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα σταματούσε τις έντονες διακυμάνσεις των επενδυτικών συνθηκών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο και θα έδινε στις Βρυξέλλες μεγαλύτερο έλεγχο επί των μακροπρόθεσμων οικονομικών οφελών που συνδέονται με τα μεγάλα έργα.

«Δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ των κρατών-μελών - χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα για όλους», δήλωσε στο Reuters ο Juan José Picazo, του βιομηχανικού συνδικάτου CCOO στη Βαλένθια.

Η προσέγγιση της Ισπανίας αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πρόκληση για τις Βρυξέλλες: πώς να προσελκύσουν παραγωγικά κινεζικά κεφάλαια στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν εξειδικευμένη απασχόληση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ένα σημαντικό μερίδιο των αλυσίδων εφοδιασμού που προκύπτουν.

Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αυτοκινήτων στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία. Περίπου 600.000 άνθρωποι εργάζονται στον τομέα, ο οποίος συνεισφέρει περίπου το 10% του ισπανικού ΑΕΠ.

Η Ισπανία κατασκευάζει ήδη μεγάλο αριθμό οχημάτων για ξένες μάρκες, αλλά η βιομηχανία εξακολουθεί να εξαρτάται από Ισπανούς εργαζόμενους, προμηθευτές και μηχανική εμπειρογνωμοσύνη.

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι μελλοντικές επενδύσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν την παραγωγή των εργοστασίων, μετατοπίζοντας παράλληλα περισσότερο τον έλεγχο της τεχνολογίας, της διαχείρισης και των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων εκτός Ευρώπης.

Ωστόσο, η πίεση για την εξασφάλιση νέων έργων παραμένει έντονη.

Οι ισπανικές αυτόνομες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Καταλονίας, της Αραγονίας, της Ναβάρας, της Γαλικίας και της Εξτρεμαδούρα, έχουν ιδρύσει γραφεία ή εξειδικευμένες ομάδες για να προσελκύσουν κινεζικές εταιρείες.

Κατασκευαστές όπως οι SAIC, Chery, CATL και AESC αναπτύσσουν έργα αυτοκινήτων ή μπαταριών στην Ισπανία, ανεξάρτητα ή μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely συμφώνησε επίσης να χρησιμοποιήσει κενό χώρο στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια, ενώ ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων BYD και η μάρκα πολυτελείας Hongqi εξετάζουν πιθανές τοποθεσίες παραγωγής.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα είναι ένα εργοστάσιο μπαταριών αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναπτύσσεται στη Σαραγόσα από την κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών CATL και τον ευρωπαϊκό όμιλο αυτοκινήτων Stellantis.

Η ισότιμη κοινοπραξία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή μέχρι το τέλος του 2026 και θα μπορούσε τελικά να φτάσει σε ετήσια δυναμικότητα 50 γιγαβατωρών. Οι εταιρείες σκοπεύουν να παράγουν μπαταρίες λιθίου-φωσφορικού σιδήρου για μικρότερα και λιγότερο ακριβά ηλεκτρικά οχήματα.

Η CATL έχει δηλώσει ότι έως και 1.700 Κινέζοι εργάτες θα μπορούσαν να προσληφθούν για την κατασκευή του εργοστασίου, ενώ περίπου 4.000 Ισπανοί εργαζόμενοι θα προσληφθούν και θα εκπαιδευτούν τελικά για τη λειτουργία του.

Η συμφωνία CATL-Stellantis δεν περιέχει δεσμευτικές δεσμεύσεις για την τοπική προμήθεια, αν και η εταιρεία αναμένει ότι περισσότερο από το 70% του περιεχομένου του εργοστασίου θα προέρχεται από την ΕΕ μόλις φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του.

Άλλες συμφωνίες περιέχουν διαφορετικούς όρους. Η AESC Battery Spain, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον κινεζικό όμιλο Envision, έχει δεσμευτεί για στόχους που περιλαμβάνουν 40% απασχόληση στην Ευρώπη και 40% ισπανική διοίκηση στο σχεδιαζόμενο εργοστάσιό της στην Εξτρεμαδούρα έως το 2030.

Αντιθέτως, οι όροι απασχόλησης και προμήθειας δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία για το προτεινόμενο εργοστάσιο της SAIC στη Γαλικία, ενώ οι περιφερειακοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι η μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα καθορίσει τις απαιτήσεις.

Ο Mikel Irujo, επικεφαλής ανάπτυξης επιχειρήσεων για τη Ναβάρα, εξασφάλισε επένδυση 400 εκατομμυρίων ευρώ από τον παραγωγό υλικών μπαταριών Hithium, έπειτα από πέντε επισκέψεις στην Κίνα τον τελευταίο χρόνο.

«Ανησυχούμε έντονα για το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη, επειδή δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κίνα σε κανένα επίπεδο», δήλωσε ο Irujo στο Reuters. «Δεν πρόκειται για καλό εναντίον κακού. Θέλουμε απλώς να εγκαταστήσουν την παραγωγή στην Ευρώπη», είπε.

Η Ισπανία ήδη ελέγχει τις επενδύσεις εταιρειών εκτός ΕΕ όταν αυτές αφορούν κρίσιμες υποδομές, ευαίσθητη τεχνολογία ή στρατηγικά σημαντικές βιομηχανίες.

Οι επενδυτές πρέπει να γνωστοποιούν τις συμφωνίες ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης, τις προηγούμενες επενδύσεις, τις κανονιστικές κυρώσεις και τα αποτελέσματα προηγούμενων διαδικασιών ελέγχου. Οι αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο και λεπτομέρειες σχετικά με τις αναμενόμενες δεσμεύσεις απασχόλησης και κεφαλαίου.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις που αφορούν θέσεις εργασίας, προμήθεια και μεταφορά τεχνολογίας αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης και οι όροι πολλών συμφωνιών δεν δημοσιοποιούνται.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει συστήσει μια Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για να εξετάσει τις σημαντικές συμφωνίες πιο προσεκτικά και αναμένει ότι θα αρχίσει να λειτουργεί το φθινόπωρο. Η Μαδρίτη έχει, ωστόσο, καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να συνεχιστούν οι κινεζικές επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι κινεζικές επενδύσεις θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης, στην ενίσχυση της ισπανικής βιομηχανίας, στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και στην ενσωμάτωση των εταιρειών στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ισπανία και η Κίνα υπέγραψαν 19 συμφωνίες που καλύπτουν οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Μια ξεχωριστή έρευνα 82 εταιρειών κινεζικής ιδιοκτησίας που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία , η οποία δημοσιεύθηκε από την ICEX-Invest in Spain και την KPMG τον Ιούλιο, εξέτασε τα επενδυτικά τους σχέδια και τις αξιολογήσεις τους για τις υποδομές, τη ρύθμιση, το εργατικό δυναμικό και το επιχειρηματικό κλίμα της χώρας.

Το υπουργείο Οικονομίας της Ισπανίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί παραγωγικές επενδύσεις που να υποστηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη, τις ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού και τη μακροπρόθεσμη απασχόληση.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι εθνικές διαπραγματεύσεις από μόνες τους δεν μπορούν να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία εάν οι γειτονικές χώρες προσφέρουν στους Κινέζους επενδυτές λιγότερους όρους.

Η τελική μορφή των προτεινόμενων κανόνων της ΕΕ παραμένει υπό συζήτηση, καθώς τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με το Πεκίνο.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτικές αποφάσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο του υφιστάμενου μωσαϊκού εθνικών και περιφερειακών ρυθμίσεων, αφήνοντας ενδεχομένως τις Βρυξέλλες να ρυθμίζουν έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ