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Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή ως 19 Αυγούστου λόγω κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

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Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή ως 19 Αυγούστου λόγω κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
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Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολοζάν, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας καθώς η χώρα αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπολοζάν δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή των αυτοκινητοβιομηχανιών είχε ήδη μειωθεί κατά 200 μεγαβάτ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σήμερα το πρωί, και πρόσθεσε ότι και άλλες εταιρίες οικειοθελώς μπορεί να μειώσουν επίσης τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ford
Ρουμανία
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