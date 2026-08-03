Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Στα πράσινα έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας αλλά και του μήνα, με τους επενδυτές να παραμένουν σε επιφυλακή γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο Τραμπ ανέστειλε ένα προγραμματισμένο χτύπημα στο Ιράν και ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα ξεκινούσαν ξανά σήμερα Δευτέρα, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Ωστόσο αυτό ήταν αρκετό για να αναζωπυρώσει τις ελπίδες για αποκλιμάκωση και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,43% στις 651,96 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 1,14% στις 6.430 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 1,53% στις 26.023 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 1,22% στις 8.613 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,12% στις 10.854 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανήλθε με +1,31% στις 52.857 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 0,94% στις 19.969 μονάδες.
Στα επιχειρηματικά, η βρετανοσουηδική AstraZeneca και η αμερικανική Bristol Myers Squibb βρίσκονται σε διερευνητικές συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση αξίας περίπου 400 δισ. δολαρίων. Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της AstraZeneca έχασε 8,79% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Στα μάκρο της ημέρας, η παραγωγή εργοστασίων στην ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσεράμισι ετών τον Ιούλιο, ωστόσο η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την εκκαθάριση των ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι από την αύξηση της ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα.
Επιπλέον, η μεταποιητική δραστηριότητα στη Γαλλία επέστρεψε σε ύφεση τον Ιούλιο. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στη Γαλλία υποχώρησε στις 49,8 μονάδες τον Ιούλιο από 51,2 τον Ιούνιο.