Με θετικά πρόσημα μπαίνει στον Αύγουστο η Wall Street

Το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή προγραμματισμένων πληγμάτων στο Ιράν. Η αγορά ελπίζει σε σταθεροποίηση έπειτα από τον «ταραγμένο» Ιούλιο.

Τελευταία ενημέρωση 19:11

Με θετικά πρόσημα μπαίνουν στον Αύγουστο οι δείκτες στη Wall Street μετά την απόφαση του Τραμπ να αναβάλλει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς στο Ιράν στέλνοντας χαμηλότερα και τις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κάνει άλμα 1% ή 522,47 μονάδων και κινείται στις 53.007 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 1,26% στις 7.584 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,97% στις 25.879 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Amazon ενισχύεται σχεδόν 5%, μία ώθηση που βοήθησε την χρηματιστηριακή της αξία να ξεπεράσει το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων για πρώτη φορά, προσθέτοντας έξτρα δυναμική στο ράλι της περασμένης εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που κατέγραψαν σημαντική επιτάχυνση των εσόδων κυρίως λόγω του cloud τομέα. Η Amazon εντάσσεται μαζί με τις Nvidia, Alphabet, Microsoft και Apple στο πολύ κλειστό κλαμπ των πέντε εταιρειών που έφτασαν σε αυτά τα μεγέθη.

Στα μάκρο της ημέρας, η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε και οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν εργαζόμενους στο δυναμικό τους.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού (Institute for Supply Management) για τον Ιούλιο, αυξήθηκε στις 55,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022, με τον τομέα να βρίσκεται πλέον πάνω από το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων που υποδηλώνουν ανάπτυξη, για επτά διαδοχικούς μήνες.

Ο Τραμπ ανέστειλε ένα προγραμματισμένο χτύπημα στο Ιράν και ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα ξεκινούσαν ξανά σήμερα Δευτέρα, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.

Στον απόηχο της είδησης που δημιούργησε ελπίδες για αποκλιμάκωση, το αργό τύπου brent χάνει 4,63% στα 83,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 5,94% στα 79.56 δολάρια.

«Οι επενδυτές συγκρατούν τον ενθουσιασμό τους, καθώς έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και είναι πιθανό η σύγκρουση να έχει ακόμη δρόμο να διανύσει πριν καταλήξει σε επίλυση, αν ποτέ καταλήξει», έγραψε ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι.