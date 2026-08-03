Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Δυτ. Αττική και Βοιωτία

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΗΕΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής.

Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου, στη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την όποια κατακαίει για τέταρτη μέρα, έχοντας προκαλέσει δύο θανάτους από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα και τεράστιες καταστροφές.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΗΕΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

Ένας εκ των δύο κατηγορούμενων είναι δήμαρχος σε δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και ο δεύτερος είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής .

Οι δύο, με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος τους η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του ΠΣ, οδηγήθηκαν χτες στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και διέταξε την κράτηση τους, μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή, όπου τους παρέπεμψε.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση, με ενδεχόμενο δόλο, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, η οποία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά κλ.π. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι πιθανό να υπάρξει και συμπληρωματική κατηγορία, μετά τον θάνατο των μελών του πληρώματος του ενός από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες στην Ψάθα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, την αυτοψία και το υλικό που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, καθώς και την πραγματογνωμοσύνη στο σημείο μηδέν, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στο κατηγορητήριο, οι κατηγορίες σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και μη τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναγκαίο και γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν την επικινδυνότητα των υλικών σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και επίσης με τη μη αποψίλωση των χόρτων κάτω από το σημείο της ένωσης των καλωδίων και γύρω από τον πυλώνα όπως προβλέπεται από σχετικούς κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναζητήθηκε και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου αλλά δεν βρέθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του δικηγόρου του με τις αρχές και δήλωσε ότι θα εμφανιστεί να καταθέσει για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις από το ΠΣ, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιολικό πάρκο και αποδίδεται σε κάποια αστοχία στην κατασκευή του δικτύου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρας που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες είχαν τοποθετηθεί πριν από λίγους μήνες, πήραν ρεύμα από το ΔΕΔΗΕΕ για να λειτουργήσουν τον περασμένο Μάιο, και άρχισαν να δίνουν αντίστροφα το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο κεντρικό δίκτυο, μόλις στις αρχές Ιουνίου.

Στις 27 Ιουνίου όμως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στο σημείο μηδέν της τωρινής πυρκαγιάς, που αποδόθηκε πάλι στα καλώδια, αλλά η φωτιά δεν πρόλαβε να πάρει διαστάσεις. Τότε αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά ένα μήνα αργότερα, την περασμένη Παρασκευή, είχαμε την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς, σε κοντινό σημείο του δικτύου από την πρώτη φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ