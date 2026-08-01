Κοντογεώργης: Τιτάνιο το έργο του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχει συντονισμός με την αυτοδιοίκηση

Πρωταρχική μέριμνα όλων είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Στην προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος και στον κυβερνητικό συντονισμό υπό την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε εν πρώτοις στη συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, σχολιάζοντας την εξέλιξη των πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Οι πυροσβέστες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και η αυτοδιοίκηση -σε μία συντονισμένη προσπάθεια- κάνουν ένα τιτάνιο έργο», δήλωσε ο υφυπουργός, τονίζοντας βέβαια ότι πρωταρχική μέριμνα όλων είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας, για να έχει μια πρώτη εικόνα και να εκφράσει τη στήριξή του, όπως επισήμανε ο Θ. Κοντογεώργης. «Είναι μια χρονιά που έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με μόνιμο προσωπικό και με την εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την παραπομπή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων του ΔΕΔΔΗΕ ύστερα από τις πυρκαγιές στην Κρήτη, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται: «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και οι ευθύνες θα αποδοθούν», δήλωσε. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει σε επενδύσεις για την αντικατάσταση των δικτύων ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, οι οποίες σε συνάρτηση με το πρόγραμμα Antinero που υλοποιείται στις εν λόγω περιοχές μειώνουν όσο το δυνατόν τους κινδύνους. «Όλα όμως θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανάκρισης», επανέλαβε κλείνοντας.

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση σχετικά με την κυβερνητική διαχείριση των πυρκαγιών, ο Θ. Κοντογεώργης ήταν σαφής δηλώνοντας ότι «δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για πολιτική αντιπαράθεση, ενώ μάλιστα η αντιπολίτευση έχει γνώση των προσπαθειών και των επενδύσεων που έχουν γίνει στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τώρα είναι η ώρα της μάχης». Από την άλλη, η αντιπολίτευση δεν χρειάζεται να συμφωνεί, αλλά μπορεί να καταθέσει, αν έχει, ουσιαστικές προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος πολιτικής προστασίας μετά το πέρας της κρίσης», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά, ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανισμού. Με τον πλήρη έλεγχο των ενεργών μετώπων, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών μεταβαίνουν στο πεδίο για την καταγραφή των πληγεισών περιουσιών. Ακολουθεί η ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής, ενός βοηθήματος για την κινητή περιουσία, και στη συνέχεια της στεγαστικής συνδρομής, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων για ανακατασκευή σπιτιών, όπου είναι εφικτή. Παράλληλα, προβλέπεται και σχετική μέριμνα σε συνεργασία με τους δήμους, ώστε να παρέχεται προσωρινή διαμονή για τους πληγέντες συμπολίτες μας.

Αλλάζοντας θέμα και με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο υφυπουργός έκανε λόγο για σταθεροποίηση του κυβερνώντος κόμματος. «Υπάρχει ένας βατήρας πάνω στον οποίον η κυβέρνηση μπορεί να πατήσει πιο στέρεα για να κάνει τη δουλειά της και να παρουσιάσει την πρότασή της για την επόμενη μέρα, με αφετηρία τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες, όπως υπέδειξε και ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο υφυπουργός. Όπως συνέχισε, τον Οκτώβριο θα υπάρξει σοβαρή αξιολόγηση από τις μετρήσεις και την κοινή γνώμη και σε αντιπολιτευτικό επίπεδο, για τη θέση των υπόλοιπων κομμάτων. «Ευελπιστώ το πολιτικό κλίμα να είναι τέτοιο που να ευνοεί τους πολίτες να αποφασίσουν νηφάλια τι τους συμφέρει», δήλωσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

