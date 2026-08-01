Ειδήσεις | Διεθνή

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν εκτάκτως την Τρίτη με θέμα τις εξελίξεις στην Θέουτα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν εκτάκτως την Τρίτη με θέμα τις εξελίξεις στην Θέουτα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις «σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα» ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Ιρλανδία, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν.

Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τράπεζες: Κέρδη άνω των 2,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο με το βλέμμα σε υψηλότερα

Καύσιμα: Ξεκινά από σήμερα η νέα επιδότηση στο ντίζελ - Πώς επηρεάζει τουρισμό, μεταφορές και νησιά

«Ανακαινίζω»: Πόσες βεβαιώσεις επιλεξιμότητας υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Ανοικτή έως 31/8 η πλατφόρμα

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ισπανία
Μαρόκο
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider