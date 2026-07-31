Σε πύρινο κλοιό Αργολίδα και Βοιωτία - 112 στην Αττική

Σπίτια καίγονται στην Αργολίδα και απεγκλωβισμοί με βάρκες στη Βοιωτία. Σε επιφυλακή οι αρχές. Οι εικόνες στα πύρινα μέτωπα.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ελλάδα, καθώς πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης, με σπίτια να καίγονται στην Αργολίδα και απεγκλωβισμοί με βάρκες να λαμβάνουν χώρα στη Βοιωτία. Μάλιστα, μήνυμα 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί άλλα δύο μηνύματα στις 9:37 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλι και στις 14:07 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό.

Παράλληλα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση την περιφερειακή του Αιγάλεω, στη βιομηχανική περιοχή, με την πυροσβεστική να σπεύδει στο μέτωπο. Σύμφωνα με ενημέρωση, έχουν καταφτάσει για την κατάσβεση 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ταυτόχρονα, ήχησε το 112 για φωτιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους και καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης 120 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο

Σε ασφαλές σημείο απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης 120 κάτοικοι και παραθεριστές από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, τα 120 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής. Στις ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών συνέδραμαν το Λιμενικό, η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της Βοιωτίας, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.

Ρέθυμνο: Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη

Περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του Φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά. Την εκτίμηση αυτή συνοδεύει σημερινό φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της περιοχής μετά το πέρασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η καταστροφή περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού και δεν εκτείνεται στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες. Όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιτόπιες αυτοψίες όσο και από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Όπως επισημαίνεται, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Πρέβελη.

Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 8 περιφέρειες

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) αναμένεται αύριο, Σάββατο (1/8) για την Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr). Παράλληλα άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης