Enaon: Σε τροχιά ανάπτυξης η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Η επέκταση του δικτύου, η ψηφιοποίηση και η απανθρακοποίηση συνιστούν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού της Enaon για την περίοδο 2026-2032.

Με «όχημα» την αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου στο δίκτυο διανομής κατά 50% σε βάθος δεκαετίας η Enaon, θυγατρική της Italgas προχωρά στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2032 με σκοπό να πολλαπλασιάσει τόσο τους αγωγούς στην επικράτεια της χώρας όσο και τους καταναλωτές του καυσίμου, όταν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φυσικό αέριο παραμένει υψηλά στις επιλογές των καταναλωτών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Διοίκηση της εταιρείας με τους Pier Lorenzo Dell’ Orco, Πρόεδρο της Enaon και τον Gianfranco Amoroso, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enaon να παίρνουν τον λόγο κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου με θέμα το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας μέχρι το 2032, το μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων σε ποσοστό άνω του 60% αφορά στην επέκταση του δικτύου με ανάλογη προτεραιότητα και έμφαση να δίνεται στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης μέσω «in-house» τεχνολογίας για την ορθή λειτουργία του δικτύου καθώς και στο κομμάτι της απανθρακοποίησης του δικτύου.

Τα «key drivers» για την ζήτηση φυσικού αερίου

Όπως προαναφέρθηκε, η βασική εκτίμηση της εταιρείας βλέπει αύξηση της ζήτησης στο δίκτυο διανομής κατά 50% το 2035 σε σχέση με το 2025 με βασικούς «μοχλούς» να αποτελούν η επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές, η μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στα συστήματα ψύξης και θέρμανσης στα νοικοκυριά καθώς και η έμφαση στον βιομηχανικό τομέα με τα νεότερα στοιχεία για τις νέες συνδέσεις να επιβεβαιώνουν μια μερική στροφή του κλάδου προς το φυσικό αέριο τόσο λόγω μεγαλύτερης αποδοτικότητας του καυσίμου όσο και για λόγους απανθρακοποίησης, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αποτελεί πιο «καθαρό» καύσιμο έναντι του πετρελαίου ή άλλων καυσίμων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου εντοπίζεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με συνολικά 4,5 bcm, με το δίκτυο διανομής να ακολουθεί με 1,2 bcm και την βιομηχανία με 0.7 bcm, αθροίζοντας στο σύνολο περί τα 6,4 bcm, ήτοι υψηλότερο από τα 6,1 bcm το 2024 και 4,7 bcm το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως τόνισε η διοίκηση της Enaon, ότι τόσο τα ιστορικά στοιχεία όσο πολύ περισσότερο οι εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια, καταδεικνύουν τροχιά ανάπτυξης με βασικό συντελεστή να αποτελεί η βιομηχανική χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που με την σειρά του «κινητροδοτεί» περαιτέρω τόσο την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου όσο και την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων (πχ LNG) για την διείσδυση του καυσίμου σε νέες περιοχές.

Κατά την εκτίμηση της Enaon, τα μερίδια της ζήτησης το 2032 θα διαμορφωθούν με την βιομηχανία να κατέχει τα ηνία με 47%, ακολουθεί ο οικιακός τομέας με 37%, οι εμπορικοί καταναλωτές με 15% και άλλοι καταναλωτές 1%.

Τα σχέδια της «επόμενης ημέρας»

Αναλυτικότερα, το νέο επενδυτικό σχέδιο 2026-2032 εμφανίζεται ενισχυμένο ως προς τα βασικά «μεγέθη» σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 2025-2031 με την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή να διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ το 2032 (από 0.9 δις ευρώ το 2025), αυξημένη κατά 0.1 δις ευρώ σε σχέση με πριν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ανάπτυξη του δικτύου από τα 8.700 χιλιόμετρα το 2025 στα 11.400 χιλιόμετρα το 2032, ήτοι αύξηση κατά 2.700 χιλιόμετρα με πολλαπλασιασμό των νέων συνδέσεων κατά 56% από το 2025 στο 2032, πράγμα που μεταφράζεται σε επιπλέον 45 χιλιάδες νέες συνδέσεις σε σχέση με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο.

Σε γενικές γραμμές, το επενδυτικό σχέδιο της Enaon με συνολικό CAPEX 1 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2032 περιλαμβάνει κατά 67% (644 εκατ. ευρώ) δαπάνες για την επέκταση και συντήρηση του δικτύου, 10% (99.4 εκατ. ευρώ) δαπάνες για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών με στόχο να φτάσουν το 1 εκατ. εν λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση του investment plan και 18% για εμπορικούς σκοπούς.

29 νέες πόλεις στο pipeline

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Enaon εξέφρασε την πεποίθησή της για την πρόθεση και την ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει με ορίζοντα το 2032, μετρώντας ήδη θετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ενδεικτικά, ο απολογισμός για τους πρώτους έξι μήνες του έτους περιλαμβάνει 247 χιλιόμετρα νέου δικτύου, 10 χιλιάδες νέες συνδέσεις, άφιξη του φυσικού αερίου σε 3 νέες πόλεις, 20 νέες συνδέσεις βιομηχανικών καταναλωτών, 100% ψηφιοποίηση των υποδομών του δικτύου με βάση την πλατφόρμα DANA και 144% παρακολούθηση του δικτύου με βάση το σύστημα PICARRO.

Από εκεί και πέρα, τα σχέδια της «επόμενης μέρας» περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση 29 νέων πόλεων της χώρας στο δίκτυο φυσικού αερίου με άλλες να υποδέχονται αγωγούς και άλλες σταθμούς LNG όπως προβλέπεται να συμβεί για το 2026 με την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και την πόλη των Ιωαννίνων, την πόλη της Πάτρας, την Πρέβεζα και τον Πύργο ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2027 ακολουθούν Αγρίνιο, Άρτα και Ηγουμενίτσα.

Gallo: Επιτυχημένο μοντέλο η Ελλάδα

Σε ένα γενικότερο σχόλιο για την παρουσία της Italgas στην ελληνική αγορά, έχοντας πλέον συμπληρώσει 4 χρόνια από την εξαγορά των 3 πρώην ΕΔΑ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Paolo Gallo τόνισε μεταξύ άλλων ότι η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα συνιστά παράδειγμα προς μίμηση για τυχόν άλλες ευκαιρίες που ενδεχόμενα να προκύψουν στο χώρο της διανομής του φυσικού αερίου με την Enaon να προσμετράται πλέον στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της μητρικής εταιρείας.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία παραμένει εντός συνόρων με την «επόμενη μέρα» να περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνογνωσίας που έχει δοκιμαστεί στην Ιταλία και αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή στο ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου με το scope να εκτείνεται από την λειτουργία του συστήματος μέχρι την παρακολούθηση και τον έλεγχο του υπό την σκέπη ενός πανελλαδικής εμβέλειας κέντρου ελέγχου.

Δεν παρέλειψε τέλος να επισημάνει ότι το φυσικό αέριο αποτελεί πλέον πέρα από κάθε αμφιβολία μέρος της ενεργειακής εξίσωσης με τον Gianfranco Amoroso να είχε επισημάνει νωρίτερα στο «ίδιο πνεύμα» ότι θα πρέπει να μεταβούμε από το «energy transition» στο «energy evolution» που με την σειρά του περιλαμβάνει και τον διάδοχο του φυσικού αερίου, το βιομεθάνιο, όπου η Italgas διατηρεί ανελλιπώς στα σχέδια της, δουλεύοντας ήδη σχετικές εφαρμογές στη γειτονική Ιταλία.