Φωτιά στην Πάρο: Μπαράζ 112 και εκκενώσεις 4 οικισμών - Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα

Σε νέες δηλώσεις του ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, σημείωσε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Τελευταία ενημέρωση 16:31

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Καμπί της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα προς την Αλυκή για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Σε νέες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, σημείωσε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων από γειτονικά νησιά των Κυκλάδων. Από τη Νάξο μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δύο πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ με σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναχωρούν από τη Σύρο ακόμη πέντε πυροσβέστες για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.