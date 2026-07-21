Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 21% παγκοσμίως στο διάστημα 2011-2025

Βαρύς παραμένει διεθνώς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, με 1,16 εκατ. θανάτους από τροχαία ετησίως

Φθίνουσα τροχιά ακολουθούν τα τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως, με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να αποκαλύπτει πως οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 21% στην 14ετία μεταξύ 2011 και 2025.

Στο ίδιο διάστημα προστέθηκαν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο οχήματα στους δρόμους διεθνώς, με τον φόρο αίματος στην άσφαλτο να παραμένει βαρύς, καθώς μέσα στο 2025 έχασαν τη ζωή τους από τροχαία ατυχήματα 1,16 εκατομμύρια άνθρωποι. Παράλληλα, ο κόσμος βίωσε βαθιές αλλαγές στην οδική κυκλοφορία με την εμφάνιση νέων τρόπων μεταφοράς και την απότομη αύξηση της χρήσης μοτοσικλετών.

1η αιτία θανάτου σε παιδιά και νέους τα τροχαία ατυχήματα

Παρά την πρόοδο αυτή, ωστόσο, τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να στοιχίζουν τη ζωή σε 1,16 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως με βάση τα ευρήματα της περσινής χρονιάς. Οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ παιδιών και νέων ηλικίας από 5 έως 29 ετών.

Τα ευρήματα του ΠΟΥ ανακοινώνονται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία με τους παγκόσμιους ηγέτες να υιοθετούν σήμερα μια νέα δήλωση προόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την οδική ασφάλεια. Η διακήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης για την επίτευξη του στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για μείωση κατά 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021.

«Αυτή η πρόοδος δείχνει ότι η αλλαγή είναι εφικτή όταν οι χώρες επενδύουν σε ασφαλή οδικά συστήματα. Τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, παρά την αύξηση του αριθμού των οχημάτων και τις σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που κινούνται οι άνθρωποι», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ απέδωσε τα εύσημα στις χώρες για την ισχυρή πολιτική δήλωση που υιοθετούν, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της δράσης για να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι δρόμοι σχεδιάζονται πρώτα για τους ανθρώπους και όχι για τα μηχανοκίνητα οχήματα, με προτεραιότητα την ασφάλεια και των πεζών και των οδηγών και επιβατών. Όλοι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μπορούν να προληφθούν και κανένας δεν είναι αποδεκτός, όπως σημείωσε ο Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους.

Ολοκληρωμένο πλάνο οδικής ασφάλειας από τον ΟΗΕ

Η νέα διακήρυξη του ΟΗΕ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών οδικής ασφάλειας με σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς.

Αυτές οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τη σύσταση οργανισμών οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, την ανάπτυξη και επιβολή ισχυρότερης νομοθεσίας και τη διασφάλιση ότι οι δρόμοι, οι υποδομές και τα οχήματα θα πληρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Δεσμευτική διακήρυξη του ΟΗΕ

Η διακήρυξη δεσμεύει τις χώρες να εφαρμόσουν την αποδεδειγμένη προσέγγιση του «ασφαλούς συστήματος», η οποία αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι θα κάνουν πάντα σφάλματα στο δρόμο. Η προσέγγιση προωθεί ασφαλέστερους δρόμους, υποδομές, οχήματα, όρια ταχύτητας και κανονισμούς που λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και διασφαλίζουν ότι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων θα παραμένουν εντός των βιώσιμων επιπέδων.

Η διακήρυξη καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να λάβουν πρόσθετα μέτρα, και παροτρύνει τον ιδιωτικό τομέα να δώσει προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού χώρου, των νέων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων και του ΟΗΕ στην προώθηση της προόδου.

Ασφαλέστεροι δρόμοι για ένα ασφαλέστερο μέλλον σε έναν κόσμο με 3πλάσιο αριθμό μοτοσυκλετών

Με σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει πλέον σε αστικές περιοχές, η αυξανόμενη ζήτηση για κινητικότητα απειλεί να υπερφορτώσει τα συστήματα μεταφορών που σχεδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τα ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα.

Με την άνοδο των εφαρμογών ride-hailing και delivery, ο αριθμός των μοτοσικλετών υπερτριπλασιάστηκε μεταξύ 2011 και 2025. Οι θάνατοι μεταξύ μοτοσικλετιστών αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 33% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως. Η χρήση ασφαλούς κράνους μοτοσικλέτας μειώνει τον κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης κατά περισσότερο από έξι φορές.

Οι νέες μορφές κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών σκούτερ, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των αυτόνομων οχημάτων, παρουσιάζουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για τους σχεδιαστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των μεταφορών. Ο ΠΟΥ εργάζεται για να καλύψει τα κενά στους νόμους και τους κανόνες, να προωθήσει συνεπή πρότυπα ασφαλείας και συγκεντρώνει κορυφαίους εμπειρογνώμονες για να βρουν νέους τρόπους για να διασφαλίσουν ότι όλα τα νέα οχήματα και οι τεχνολογίες είναι ασφαλή.

Το 50% των θανάτων αφορά πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και επιβαίνοντες σε πατίνια

«Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφονται σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται καν σε αυτοκίνητο, αλλά - περπατούν κάνουν ποδήλατο ή επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα. Όταν οι δρόμοι σχεδιάζονται σαν να έχουν σημασία μόνο οι οδηγοί αυτοκινήτων, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά πατίνια μένουν επικίνδυνα εκτεθειμένοι», δήλωσε ο Δρ. Ετιέν Κρουγκ, Διευθυντής του Τμήματος Παραγόντων Υγείας, Προώθησης και Πρόληψης στον ΠΟΥ.

«Γνωρίζουμε τι λειτουργεί - αυστηροί νόμοι και επιβολή του νόμου, ασφαλείς υποδομές και οχήματα με ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση της ταχύτητας και την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτή η δήλωση σημαίνει ότι όλοι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και πιο γρήγορα».

Άνιση πρόοδος καταγράφεται παγκοσμίως στην οδική ασφάλεια

Σε όλο τον κόσμο, 10 χώρες μείωσαν τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα κατά 50% τη δεκαετία έως το 2021 και περισσότερες από τις μισές χώρες ανέφεραν μείωση των θανάτων κατά την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η πρόοδος είναι άνιση, με μείωση 36% των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, μείωση 15% στην Δυτική Περιφέρεια του Ειρηνικού, μείωση 2% στην Νοτιοανατολική Ασία του ΠΟΥ, καμία αλλαγή στα ποσοστά στην Αμερική (!) και αύξηση 17% των θανάτων στην Αφρικανική Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Η νέα διακήρυξη του ΟΗΕ αναφέρει ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης συνολικά. Περισσότεροι άνθρωποι που επιλέγουν να περπατούν, να κάνουν ποδήλατο και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες πόλεις και να υποστηρίξουν μια πιο υγιή και μακροβιότερη ζωή.