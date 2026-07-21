Λίβανος: Ο στρατός αναπτύσσεται στο νότιο τμήμα της χώρας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών

Λιβανέζοι στρατιώτες άρχισαν σήμερα να αναπτύσσονται στη νότια πόλη Ζαουτάρ αλ-Γαρμπίγια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε υψηλόβαθμος Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας, όπως προβλέπει σχέδιο που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Λιβανέζοι στρατιώτες άρχισαν σήμερα να αναπτύσσονται στη νότια πόλη Ζαουτάρ αλ-Γαρμπίγια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε υψηλόβαθμος Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας, όπως προβλέπει σχέδιο που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει την κατάσχεση από Λιβανέζους στρατιώτες των όπλων της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ σε τμήματα του νοτίου Λιβάνου και αποχώρηση κατά στάδια ισραηλινών στρατευμάτων. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως το σχέδιο, που έχει ονομαστεί το πρόγραμμα των πιλοτικών ζωνών, έχει αρχίσει. Δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής σχόλιο σήμερα.

Η σημερινή παράδοση εδάφους είναι η πρώτη δοκιμασία για το σχέδιο, με το οποίο ο Λίβανος ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τον έλεγχο σε μια λωρίδα γης περίπου δέκα χιλιομέτρων βαθιά μέσα στο έδαφός του που παραμένει κατεχόμενη από ισραηλινά στρατεύματα.

Δεκάδες χωριά έχουν ισοπεδωθεί στην περιοχή αυτή και οι δημόσιες υποδομές έχουν καταστραφεί, περιλαμβανομένων νοσοκομείων, ενεργειακών σταθμών και αντλιοστασίων. Δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο τελευταίος γύρος των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, δύο ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η Χεζμπολάχ είπε πως ενήργησε σε υποστήριξη της Τεχεράνης.

Ο λιβανέζικος στρατός δήλωσε ότι μονάδες του άρχισαν να αναπτύσσονται σήμερα στη Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια στην περιοχή Ναμπατίγια.

Ο στρατός κάλεσε και πάλι τους κατοίκους να μην εισέρχονται στην πόλη μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ασφαλείας και να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών μονάδων που έχουν αναπτυχθεί για τη δική τους ασφάλεια.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι αναδιατάσσει τις δυνάμεις του στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος.

"Το πιλοτικό πρόγραμμα είναι ένα τεστ για την κυριαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στα τρία πιλοτικά χωριά, ως η μοναδική επίσημη αρχή που έχει εξουσιοδότηση να φέρει όπλα στην περιοχή", δήλωσε Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την ικανότητα του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, όμως το Ισραήλ θεωρεί πως η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την οικοδόμηση της ειρήνης με τον Λίβανο μακροπρόθεσμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ