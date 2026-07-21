Τέλος από σήμερα τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17

Τέλος από σήμερα τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος, όσο και του οδηγού.

Τέλος από σήμερα τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος, όσο και του οδηγού.

Οι αλλαγές έρχονται με τις νέες διατάξεις που εισάγονται στο σχετικό νομοσχέδιο που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

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