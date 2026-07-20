Μ. Ανατολή: Νέα ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν, στην ίδια χώρα.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κουβέιτ, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο στρατός της χώρας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν, στην ίδια χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ