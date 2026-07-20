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Δίκη για Τέμπη: Ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για αναβολή της δίκης και των ενστάσεων

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Δίκη για Τέμπη: Ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης
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Ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβολή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.

Ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβολή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.

Η εισαγγελέας πρότεινε νωρίτερα να απορριφθούν τα αιτήματα αναβολής, οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνήγοροι συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το αίτημα για αναβολή υποβάλλεται «προσχηματικά» σε μια προσπάθεια «παρέλκυσης της δίκης».

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συνεχίζονται αύριο για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται πως απομένουν τρεις συνεδριάσεις πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Τελευταία δικάσιμος είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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