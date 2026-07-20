Κομισιόν: Κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ

Οι υποχρεώσεις διαφάνειας θα βοηθήσουν τα άτομα να αναγνωρίζουν πότε αλληλεπιδρούν με την ΤΝ ή πότε το περιεχόμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από την ΤΝ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης και χειραγώγησης.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους παρόχους και τους φορείς εφαρμογής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 2 Αυγούστου 2026.

Οι υποχρεώσεις διαφάνειας θα βοηθήσουν τα άτομα να αναγνωρίζουν πότε αλληλεπιδρούν με την ΤΝ ή πότε το περιεχόμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από την ΤΝ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης και χειραγώγησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν σήμερα διευκρινίζουν ποιοι πάροχοι και φορείς εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τα διαδραστικά συστήματα ΤΝ και τη σήμανση και την επισήμανση του περιεχομένου που παράγεται από ΤΝ.

Υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ

Σύμφωνα με την πράξη για την ΤΝ, οι πάροχοι ΤΝ θα πρέπει να σχεδιάζουν συστήματα ΤΝ για να ενημερώνουν τους χρήστες όταν αλληλεπιδρούν άμεσα με ΤΝ και θα πρέπει να προσθέτουν μηχαναγνώσιμα σήματα ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιεχομένου που παράγεται ή παραποιείται από ΤΝ.

Οι φορείς ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους χρήστες όταν εκτίθενται σε βαθιά ψευδείς πληροφορίες, σε περιεχόμενο που παράγεται από ΤΝ για θέματα δημόσιου συμφέροντος χωρίς ανθρώπινη επανεξέταση ή συντακτικό έλεγχο, καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης συναισθημάτων ή βιομετρικής κατηγοριοποίησης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν ορισμένες έννοιες, παρέχουν εξαιρέσεις και παραδείγματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα άμεσα διαδραστικά συστήματα ΤΝ, όπως τα διαλογικά ρομπότ (chatbots), το συνθετικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων που παράγονται εν μέρει ή πλήρως από ΤΝ, τα βαθιά ψευδεπίγραφα (deepfakes) και κειμένων που παράγονται από ΤΝ για θέματα δημόσιου συμφέροντος, καθώς και παραδείγματα σχετικών εξαιρέσεων, όπως η τυπική επεξεργασία, π.χ. ορθογραφία και διόρθωση γραμματικής.

Τέλος, οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ, μεταξύ άλλων μέσω της τήρησης κώδικα πρακτικής, ο οποίος παρέχει ασφάλεια δικαίου και απλό και πρακτικό τρόπο απόδειξης της συμμόρφωσης με την πράξη για την ΤΝ.

Ιστορικό

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ συμπληρώνουν τον κώδικα δεοντολογίας για τη διαφάνεια του περιεχομένου που παράγεται από ΤΝ. Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τη συμβολή εκατοντάδων ενδιαφερόμενων μερών. Η Επιτροπή και το συμβούλιο για την ΤΝ επιβεβαίωσαν ότι ο κώδικας αποτελεί κατάλληλο, προαιρετικό μέσο στο οποίο μπορούν να βασίζονται οι πάροχοι και οι φορείς εφαρμογής ΤΝ για την απόδειξη της συμμόρφωσης με την πράξη για την ΤΝ.

Για να βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους βάσει της πράξης για την ΤΝ, η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή μια σειρά εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών, του κώδικα ορθής πρακτικής, καθώς και του γραφείου εξυπηρέτησης της πράξης για την ΤΝ, ενός προσβάσιμου, επικαιροποιημένου κόμβου πληροφοριών που παρέχει σαφή καθοδήγηση σχετικά με την πράξη για την ΤΝ.

Επόμενα βήματα

Στις 2 Αυγούστου 2026 αρχίζει να εφαρμόζεται η πλειονότητα των κανόνων που ορίζονται στην πράξη για την ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών επιβολής της Επιτροπής και των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς.

Τα συστήματα ΤΝ που διατίθενται στην αγορά πριν από τον Αύγουστο θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σήμανσης και εντοπισμού από τις 2 Δεκεμβρίου 2026.