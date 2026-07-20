Δράση υποστήριξης των επισκεπτών της Ακρόπολης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό λόγω καύσωνα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω του καύσωνα, διοργανώνει, εκτάκτως, αύριο, δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείο της Ακρόπολης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα, διοργανώνει, εκτάκτως, αύριο, δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείο της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια εθελοντών και προσωπικού από τους Τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκονται την Τρίτη (21/7) από τις 09:00 έως τις 11:30 π.μ. έξω από τα κεντρικά εκδοτήρια της Ακρόπολης (πλησίον Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ.), όπου συγκεντρώνεται καθημερινά μεγάλος αριθμός επισκεπτών, προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν χιλιάδες δροσερά εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό, μέσα προστασίας (καπέλα, αντιηλιακές κρέμες) αλλά και ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των ακραίων θερμοκρασιών, στα ελληνικά και στα αγγλικά, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου (ηλικιωμένους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά, υπέρβαρα άτομα κ.α.).

Ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ. προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών: