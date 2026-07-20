Οι «απελπισμένοι, κακοί άνθρωποι» μόλις κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος τον Μάρτιο χαρακτήρισε τη χώρα «ηττημένη», αναγκάστηκε να συγχαρεί την Ισπανία ως νικήτρια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που ο Τραμπ προσπάθησε να κάνει δικό του.

Τελικά, όπως αποδεικνύεται, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται καλύτερα ένα ζεστό κυριακάτικο απόγευμα στο του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του επιπλήττοντας την Ισπανία για τις αναιμικές στρατιωτικές δαπάνες της και την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χαρακτήρισε τη χώρα «απελπισμένη», χλεύασε τους Ισπανούς αποκαλώντας τους «κακούς ανθρώπους» και απείλησε να διακόψει κάθε εμπόριο αγαθών με τη Μαδρίτη.

Σήμερα, ο πρόεδρος, ο οποίος τον Μάρτιο χαρακτήρισε τη χώρα «ηττημένη», αναγκάστηκε να συγχαρεί την Ισπανία ως νικήτρια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που ο Τραμπ προσπάθησε να κάνει δικό του. Παρέδωσε το μεγαλύτερο βραβείο του αθλητικού κόσμου στον αρχηγό Ρόντρι μπροστά στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό άνω του ενός δισεκατομμυρίου, όπως επισημαίνει το Politico.

Ο Τραμπ - ο οποίος είπε πριν από την έναρξη ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι», αναφερόμενος στον σούπερ σταρ της Αργεντινής - κάθισε στην ίδια σειρά με τον Φελίπε, τη Βασίλισσα Λετίθια και τον Σάντσες κατά τη διάρκεια του αγώνα και σε κάποιο σημείο σηκώθηκε για να σφίξει το χέρι τους. Στο τέλος του αγώνα, ο Τραμπ κατέβηκε από το πολυτελές του θεωρείο στον αγωνιστικό χώρα, όπου αυτός και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, απένειμαν στους νέους πρωταθλητές το χρυσό τρόπαιο του τουρνουά για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ισπανίας.

H ηγεσία του ισπανικού ποδοσφαίρου υποβάθμισε την κουβέντα ότι ο Τραμπ έδωσε έξτρα κίνητρο στην ομάδα στο Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν υπάρχουν προβλήματα μαζί του και μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την ομάδα», δήλωσε στο Politico ένας ανώτερος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου την ημέρα πριν από τον τελικό. «Η πολιτική βρίσκεται εκτός ομάδας... σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο», επέμεινε ένας άλλος, μιλώντας στο Politico.

Ωστόσο, ένας άλλος αίκτης της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον τελικό, υπαινίχθηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν εντελώς αδιάφοροι στις πολιτικές εντάσεις μεταξύ της χώρας τους και του Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χειραψίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον αγώνα.

«Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα και θα το ξεχάσω. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναζωπυρώσουμε αντιπαραθέσεις. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς σκέφτομαι, αλλά δεν έχω τόση δύναμη», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιγκλέσιας, παίκτης της Θέλτα ντε Βίγκο, ο οποίος είναι γνωστός για τις προοδευτικές του θέσεις σε ζητήματα από τη Γάζα μέχρι τον σεξισμό στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η χειραψία τους ήταν σύντομη.

«Ταπεινότητα και σεβασμός»

Δεν υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνούν ο αριστερός Σάντσες και ο εθνικιστής Τραμπ. Στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων του, ο Τραμπ έχει πιέσει για την απέλαση παράνομων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Σάντσες ανέλαβε μια κυβέρνηση που επέκτεινε το νομικό καθεστώς σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν χωρίς έγγραφα στην Ισπανία.

Ο Τραμπ συχνά χλευάζει τις πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως τις ανεμογεννήτριες, και κατέστησε τις γεωτρήσεις για ορυκτά καύσιμα ακρογωνιαίο λίθο της δεύτερης θητείας του. Αντίθετα, ο Σάντσες έχει επιβλέψει ένα πρόγραμμα που στοχεύει η Ισπανία να αντλεί το 81% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο Τραμπ έχει επίσης επιτεθεί στον σύμμαχό του για τη μη επίτευξη του στόχου της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο στόχος καθίσταται δύσκολος για τον Σάντσες λόγω της θέσης του στην κορυφή ενός εύθραυστου συνασπισμού που υποστηρίζεται από αριστερά κόμματα που θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στα κοινωνικά προγράμματα, αντανακλώντας την ευρύτερη αντίθεση του ισπανικού κοινού στις αμυντικές δαπάνες, όπως επισημαίνει το Politico.

Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί έντονα για τη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή. Ο Σάντσες, o σοσιαλιστής πρωθυπουρός που είναι επικεφαλής της Ισπανίας από το 2018, ήταν ένας από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στη Χαμάς στη Γάζα. Φέτος, η κυβέρνησή του αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, κάτι που προκάλεσε μια σειρά από την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο Σάντσες, σε άρθρο του για την ισπανική El País που δημοσιεύτηκε την Κυριακή πριν από τον τελικό, απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση των ΗΠΑ, αν και τόνισε το ήθος του έθνους του πέρα ​​από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

«Αυτή είναι η ομάδα που εμπνέει πάθος. Με το ευέλικτο, θαρραλέο στυλ παιχνιδιού που μας ορίζει. Αλλά και με τις αξίες που διαμορφώνουν το έθνος μας», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Μια Ισπανία που συμπεριφέρεται με ταπεινότητα και σεβασμό για τους αντιπάλους της. Και που βασίζεται στο συλλογικό ταλέντο για να κερδίσει και να δείξει στον κόσμο την αγαπημένη και σεβαστή χώρα που είναι», πρόσθεσε.