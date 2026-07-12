Απερίφραστη καταδίκη Ν. Κακλαμάνη στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Σέβης Βολουδάκη

Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται , δεν υποχωρεί και πάντοτε νικά, αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής.

Σε «απερίφραση καταδίκη» της «πράξης εκφοβισμού» σε βάρος της Σέβης Βολουδάκη προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς την επίθεση στο πολιτικό γραφείο και στην κατοικία της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτού Χανίων.

«Καταδικάζω απερίφραστα την πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Σέβης Βολουδάκη, με την αναγραφή απειλητικών συνθημάτων στο πολιτικό της γραφείο και στην κατοικία της» τόνισε σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου και πρόσθεσε: «Η στοχοποίηση μιας εκλεγμένης εκπροσώπου του ελληνικού λαού, με τέτοιο τρόπο που αγγίζει και την οικογένειά της, συνιστά ευθεία προσβολή της δημοκρατικής λειτουργίας και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται , δεν υποχωρεί και πάντοτε νικά. Στη Σέβη Βολουδάκη και στα παιδιά της εκφράζω προσωπικά την αμέριστη συμπαράστασή μου» κατέληξε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ