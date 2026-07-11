Αλβανία: Επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο του Κούσνερ ύποπτος για πλαστογράφηση των τίτλων ιδιοκτησίας

Ο Αλβανός Αρτούρ Σέχου, με έδρα το Μαϊάμι, καταζητείται στη χώρα του για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται στην Αλβανία για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών, θεωρείται ύποπτος ότι πλαστογράφησε τους τίτλους ιδιοκτησίας γης στην οποία ο Τζάρεντ Κούσνερ σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα θέρετρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δικογραφίες της αλβανικής υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος που εξέτασε το Reuters.

Ο επιχειρηματίας, Αρτούρ Σέχου, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δήλωσε ο δικηγόρος του, Κουτζίμ Τσακρανί, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Σέχου για νομιμοποίηση εσόδων υπέρ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.



Τον Απρίλιο, ο Σέχου πούλησε την παραθαλάσσια έκταση της παρθένας αλβανικής ακτογραμμής, όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το θέρετρο, στην Albania Land Development, εταιρεία που ανήκει στους αναπτυξιακούς φορείς του έργου που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, τη Sazan Real Estate Development, καθώς και σε άλλους επενδυτές.

«Σχηματίζονται εύλογες υποψίες, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων», αναφέρουν οι εισαγγελείς στις δικογραφίες.

Στις δικογραφίες δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία για παράνομη πράξη εις βάρος του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ούτε εις βάρος της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών του έργου. Το Reuters δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι οι επενδυτές γνώριζαν τις υποψίες που βάραιναν τον Σέχου όταν αγόρασαν την έκταση από αυτόν.

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δεν σχολίασε τις κατηγορίες κατά του Σέχου όταν ερωτήθηκε από το Reuters, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως οι αγορές της γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Η Albania Land Development δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος του Κούσνερ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Αν και η Sazan έχει επιβεβαιώσει ότι ο Κούσνερ είναι επενδυτής στο έργο, η ακριβής φύση του ρόλου του ή το ύψος της επένδυσής του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αμφισβητούμενο έργο σε παρθένα έκταση

Η κατηγορία ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας ενδέχεται να έχουν πλαστογραφηθεί αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο για ένα έργο υψηλού προφίλ, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει μαζικές διαμαρτυρίες λόγω των ισχυρισμών ότι απειλεί την άγρια ζωή της περιοχής.

Κάτοικοι του χωριού Ζβέρνετς, κοντά στην περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, αμφισβητούν δικαστικά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία τους ισχυρισμούς του Σέχου περί ιδιοκτησίας της έκτασης.

Τον περασμένο μήνα, δώδεκα από αυτούς επέδειξαν στο Reuters τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα, τα οποία, όπως υποστήριξαν, αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της γης. Ο δικηγόρος τους, Κωνσταντίν Μπέκο, δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ότι σκοπεύουν να ζητήσουν από το δικαστήριο την έκδοση απόφασης που θα αναστείλει την υλοποίηση του έργου του θέρετρου.

Η Αλβανία, που κάποτε ήταν μία από τις φτωχότερες και πιο απομονωμένες χώρες της Ευρώπης, είναι πλέον υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζει έντονη οικοδομική ανάπτυξη κατά μήκος ορισμένων από τις τελευταίες ανέγγιχτες ακτές της Αδριατικής.

Το θέρετρο που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε μια περιοχή με άγριες παραλίες, δάση και υγροτόπους, όπου ζουν θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο. Τα φλαμίνγκο έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο των αντιπάλων του έργου, οι οποίοι αποκαλούν τις κινητοποιήσεις τους «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Η σύζυγος του Κούσνερ, Ιβάνκα Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η ίδια και ο σύζυγός της συνέλαβαν την ιδέα για το θέρετρο όταν, πριν από χρόνια, αντίκρισαν την ακτογραμμή από ένα γιοτ.

Το 2024, ο Κούσνερ ανακοίνωσε τα σχέδια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια καλλιτεχνική απεικόνιση του έργου, στην οποία η περιοχή εμφανιζόταν να καλύπτεται από ξενοδοχείο, πολυτελείς βίλες, πισίνες και προβλήτες για γιοτ. Δεν έχει δημοσιοποιήσει το ύψος της επένδυσής του.

Η κυβέρνηση της Αλβανίας έχει στηρίξει σθεναρά το σχέδιο και υποστηρίζει ότι οι διαμαρτυρίες υποκινούνται από τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι πρόκειται για ένα «όμορφο» έργο, το οποίο θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία κατά του Σέχου, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει σε ιδιωτικές συναλλαγές, αλλά ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με την αλβανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στο παρελθόν, οι Βρυξέλλες είχαν καλέσει την Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, να τηρήσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια για το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Οι Αλβανοί εισαγγελείς παρεμβαίνουν

Η δικογραφία κατά του Σέχου συντάχθηκε από την Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), η οποία ιδρύθηκε το 2019 για την καταπολέμηση της διαφθοράς και διαθέτει δικούς της ερευνητές και εισαγγελείς, ανεξάρτητους από την τακτική αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές.

Η δικογραφία αποτελείται από περίπου 200 σελίδες και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος της SPAK επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία διερευνά την υπόθεση, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Τα έγγραφα φέρουν ημερομηνία 12 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα, η SPAK ανακοίνωσε δημόσια την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για 20 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση των εσόδων από τη δραστηριότητα αυτή.

Σε αντίθεση με τη δικογραφία, όπου ο Σέχου και τα υπόλοιπα πρόσωπα αναφέρονται με τα πλήρη ονόματά τους, στα εντάλματα σύλληψης οι ύποπτοι ταυτοποιούνται μόνο με τα αρχικά τους, σύμφωνα με την πάγια πρακτική στην Αλβανία, όπου τα ονόματα των υπόπτων δεν δημοσιοποιούνται πριν από την άσκηση επίσημων κατηγοριών.

Τα αρχικά που αναγράφονται στα εντάλματα αντιστοιχούν στα πλήρη ονόματα των προσώπων που περιγράφονται στη δικογραφία, μεταξύ αυτών και ένας ύποπτος που αναφέρεται ως «A.Sh.».

Ο δικηγόρος του Σέχου, Κουτζίμ Τσακρανί, επιβεβαίωσε ότι ο πελάτης του αποτελεί στόχο της έρευνας, αλλά δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ένταλμα σύλληψης, καθώς, όπως είπε, «είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση» ότι οι Αλβανοί εισαγγελείς επηρεάζονται από πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες.

Η SPAK δεν έχει ανακοινώσει εάν κάποιο από τα 20 πρόσωπα που κατονομάζονται στα εντάλματα έχει συλληφθεί ή του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Αλβανός που ζει στο Μαϊάμι

Σύμφωνα με τα έγγραφα της SPAK, ο Σέχου πούλησε τη γη όπου θα κατασκευαστεί το θέρετρο έναντι περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπηρεσία αναφέρει ότι διέταξε τη δέσμευση των χρημάτων σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, ώστε να μην καταλήξουν στον Σέχου.

Η SPAK υποστηρίζει στη δικογραφία ότι ο Σέχου και συνεργάτες του «αγόραζαν γη χρησιμοποιώντας χρήματα που είχαν αποκτηθεί παράνομα και πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ψευδείς τίτλους ή αυξάνοντας τεχνητά την έκταση των ακινήτων».

«Στη συνέχεια, τα ακίνητα μεταβιβάζονταν ή ανταλλάσσονταν, ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις αρχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε: «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές της γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Όπως πάντα, σεβόμαστε και θα συνεργαστούμε με κάθε νόμιμη διαδικασία, εφόσον απαιτηθεί.»

Το Reuters ζήτησε από τον εκπρόσωπο να εξηγήσει γιατί η εταιρεία θεωρεί νόμιμες τις αγορές της γης, δεδομένων των κατηγοριών των εισαγγελέων κατά του Σέχου, αλλά δεν έλαβε περαιτέρω απάντηση.

Ο δικηγόρος του Σέχου, Κουτζίμ Τσακρανί, δήλωσε στο Reuters ότι η οικογένεια του πελάτη του κατείχε τη συγκεκριμένη γη ήδη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, και ότι ο Σέχου την πούλησε νόμιμα στους επενδυτές του θέρετρου.

Ο Τσακρανί περιέγραψε τον Σέχου ως έναν έντιμο πολίτη, ο οποίος ζήτησε πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998, αφού, όπως είπε, «εγκληματικές συμμορίες» δολοφόνησαν μπροστά στα μάτια του τον αδελφό και τον θείο του. Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτή την εκδοχή των γεγονότων.

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