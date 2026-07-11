Θεσσαλονίκη: Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι στον Λαγκαδά

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ επιχειρούν δυο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό. Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ