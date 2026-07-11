ΛΣ: Κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, όπλων και φυσιγγίων στο λιμάνι του Πειραιά

Με αμείωτους ρυθμούς οι έλεγχοι του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Όπλο, πυρομαχικά, ποσότητες κάνναβης και άλλα πειστήρια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στην Αττική, στο πλαίσιο των στοχευμένων και συνεχών ελέγχων που διενεργούν στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.), σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ9) και παρουσία εισαγγελικής λειτουργού.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια, επιπλέον πυρομαχικά, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σπαθί, ναυτικές φωτοβολίδες, συνολικά 331 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικρότερες ποσότητες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χειρόγραφες σημειώσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ αναζητείται ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ