Global X: Η Ελλάδα στην κορυφαία 11άδα των αναδυόμενων αγορών με σημαντικά περιθώρια ανόδου

Οι ελληνικές αποτιμήσεις παραπέμπουν περισσότερο σε μια «στρεσαρισμένη» αναδυόμενη αγορά, παρά σε μια χώρα που πρόκειται να επιστρέψει επίσημα στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών σε λιγότερο από δύο χρόνια, τονίζει η Global X.

Ανάμεσα στις έντεκα κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για τις αναδυόμενες αγορές τοποθετεί την Ελλάδα η Global X, η οποία σε ανάλυσή της για το β’ εξάμηνο του 2026 αφιερώνει ξεχωριστή ενότητα στην ελληνική αγορά, περιγράφοντάς την ως ένα επενδυτικό story διαρθρωτικής ανάκαμψης που εξακολουθεί να προσφέρει αξία, χάρη στην ισχύ του τραπεζικού συστήματος και στη συνεχή βελτίωση των μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών.

Με ποδοσφαιρικούς όρους, η Global X δίνει στην Ελλάδα θέση βασικού στην άμυνα, κατατάσσει δηλαδή το Χρηματιστήριο της Αθήνας στις αγορές που διαθέτουν ποιότητα και ανθεκτικότητα, ενώ προσφέρουν προστασία έναντι των καθοδικών κινδύνων, συνδυάζοντας ελκυστικές αποτιμήσεις, ισχυρούς διαρθρωτικούς καταλύτες και σταθερές αποδόσεις για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τη Global X, η επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών αποτελεί σημαντικό καταλύτη, καθώς αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στις παθητικές εισροές κεφαλαίων όσο και στη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Στις πιο συνετές οικονομίες της Ευρώπης

Οι αναλυτές της GlobalX επισημαίνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί «μία από τις ισχυρότερες και πιο συνετές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης». Όπως εξηγούν, τα συνεχή δημοσιονομικά πλεονάσματα, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι ρυθμοί ανάπτυξης που παραμένουν υψηλότεροι από εκείνους των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης αντικατοπτρίζουν μια μακροοικονομική μεταμόρφωση που χρειάστηκε μία δεκαετία για να ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε επενδυτική βαθμίδα και από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την πλήρη αποκατάσταση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας του ελληνικού Δημοσίου και διευρύνει σημαντικά τη βάση των επενδυτών που μπορούν πλέον να τοποθετηθούν τόσο σε ελληνικά ομόλογα όσο και σε ελληνικές μετοχές.

Οι αποτιμήσεις δεν συμβαδίζουν

Παρά την πρόοδο της οικονομίας και την επικείμενη επιστροφή της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές, η GlobalX εκτιμά ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να αποτιμάται σαν μια αναδυόμενη αγορά που βρίσκεται υπό πίεση.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 8,84x και μερισματική απόδοση 5,83%, επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε μια «στρεσαρισμένη» αναδυόμενη αγορά παρά σε μια χώρα που πρόκειται να επιστρέψει επίσημα στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Μάλιστα, η Global X επισημαίνει ότι, παρά το ισχυρό ράλι που έχουν πραγματοποιήσει οι ελληνικές μετοχές τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης MSCI Greece εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι καταλύτες

Για το επόμενο διάστημα, οι αναλυτές της Global X ξεχωρίζουν δύο βασικούς καταλύτες για την ελληνική αγορά. Ο πρώτος είναι η σταδιακή προεξόφληση της ένταξης της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές. Όπως λένε, θα παρακολουθούν εάν θα αρχίσουν να αυξάνονται οι εισροές από ενεργητικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια των ανεπτυγμένων αγορών ακόμη και πριν από την επίσημη μετάβαση του 2027.

Ο δεύτερος καταλύτης αφορά πιθανές κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Ειδικότερα, η Global X δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικέ με πιθανό ενδιαφέρον δυτικοευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων για τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, θεωρώντας ότι ενδεχόμενες συμφωνίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρόσθετος καταλύτης για την ελληνική αγορά.