Συμμετοχή του αρχηγού ΓΕΑ στο «European F-35 Air Chiefs Meeting»

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και διαλειτουργικότητας των αεροσκαφών F-35, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τους αξιοποίηση και στις τακτικές χρήσης τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, συμμετείχε, χθες, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο «European F-35 Air Chiefs Meeting», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση RAF Marham, στο Νόρφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα, αρχηγοί και εκπρόσωποι των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, της Ιταλίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Φινλανδίας καθώς και εκπρόσωποι της United States Air Forces in Europe - Air Forces Africa, του F-35 Joint Program Office και του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και διαλειτουργικότητας των αεροσκαφών F-35, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τους αξιοποίηση και στις τακτικές χρήσης τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο σύστημα υποστήριξης του προγράμματος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των αεροσκαφών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση επί του προγράμματος εκπαίδευσης χειριστών F-35 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και συντήρησης της 207 Μοίρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ