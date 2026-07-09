Wall Street: Προσπάθεια ανόδου παρά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν και τις πιέσεις στις μετοχές AI

Ο Dow Jones ενισχύεται ήπια κατά 0,07% στις 52.386 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφαλώνει 0,41% στις 7.513 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κάνει άλμα 0,62% στις 26.031μονάδες.

Αισιόδοξο κλίμα αποπνέουν την Πέμπτη οι κύριοι δείκτες της Wall Street, με τις χρηματιστηριακές αγορές να προσπαθούν να παραμείνουν σε θετικό έδαφος παρά τις νέες εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν.

Αναλυτικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται ήπια κατά 0,07% στις 52.386 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφαλώνει 0,41% στις 7.513 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,62% στις 26.031 μονάδες.

Το πετρέλαιο δείχνει να σταθεροποιείται ακόμα και με τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν που προκάλεσε το χθεσινό ράλι στις τιμές. Οι διεθνείς αγορές προσπαθούν με νύχια και με δόντια να παραμείνουν ψύχραιμες με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναπροκληθεί «φωτιά» στον κλάδο της ενέργειας. Η τιμή του WTI υποχωρεί 0,90% στα 72,86 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν δεχτεί πιέσεις στις τελευταίες συνεδριάσεις, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της ανοδικής πορείας που συνέβαλε στην άνθιση της Wall Street φέτος, ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να σιγοβράζουν στο παρασκήνιο.

Οι μετοχές της IBM και της Microsoft διολισθαίνουν κατά 1,6% και 1,38% αντίστοιχα. Παράλληλα, μια έκθεση αναφέρει ότι η Starbucks χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώσει την εξάρτησή της και από τις δύο εταιρείες.

Άλλες μετοχές λογισμικού επίσης κατρακυλούν, με την ServiceNow και την Adobe να σημειώνουν πτώση 0,90% και 0,47% αντίστοιχα.

Η μετοχή της Meta Platforms χάνει 1,13% αφότου το Reuters, επικαλούμενο εσωτερικό υπόμνημα, ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από τον Σεπτέμβριο.

Στα γεωπολιτικά ζητήματα, νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν σήμερα αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αργότερα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κερδίσει στρατιωτικά» στον πόλεμο αυτόν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θέλει «πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία. Μετά τη δεύτερη νύκτα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν ο Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κερδίσει στρατιωτικά» στον πόλεμο αυτόν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θέλει «πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να διευκρινίσει ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι «πόλεμος». «Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολύ πόλεμος. Είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν (…) Όλο αυτό είναι για να πάρουμε τα πυρηνικά όπλα, να μην επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και αυτό θα έπρεπε να αρέσει σε όλους».