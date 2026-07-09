«Η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας»: Ένα λεκτικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ένα λεκτικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ προκάλεσε αντιδράσεις.

Ένα λεκτικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ προκάλεσε αντιδράσεις όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας» εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο, συγχέοντας προφανώς την μακροχρόνια σύμμαχο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν και στις δυνατότητες των αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, είπε: Πριν από δύο μήνες «εκτοξεύθηκαν εναντίον μας 111 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Εκτοξεύθηκαν εναντίον του αεροπλανοφόρου μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας... και καθένας από αυτούς καταρρίφθηκε, σχεδόν όλοι από συστήματα Patriot».

Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Η Ιαπωνία, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι συνταγματική μοναρχία με μικρό μουσουλμανικό πληθυσμό και δεν έχει εμπλακεί σε εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Το λεκτικό ολίσθημα του Τραμπ έγινε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός δεσμεύτηκε για περαιτέρω ισχυρή δράση κατά του Ιράν, αποκαλώντας τους ηγέτες της χώρας «αποβράσματα» και υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να καταλάβουν το νησί Χαργκ και να επαναφέρουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, πριν από τη λήξη της συνάντησης, ο Τραμπ υπέπεσε σε μια ακόμη γκάφα. Έδειξε προς τον Ζελένσκι και είπε στους δημοσιογράφους: «Έχετε κάποια ερώτηση για τον πρόεδρο Πούτιν;».

Και σε αυτή την περίπτωση, αντί για το όνομα του Ουκρανού ηγέτη αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ έγινε 80 ετών τον περασμένο μήνα. Πριν από τα γενέθλιά του, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα υπόμνημα από τον γιατρό του προέδρου που ανέφερε ότι ο Τραμπ χαίρει άκρας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ