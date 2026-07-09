Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Πέρασαν σε χώρο επιχείρησης οι φλόγες - Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία τού Καλοχωρίου.

Μήνυμα 112 εστάλη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. «Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία τού Καλοχωρίου. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.