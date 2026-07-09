Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Πέρασαν σε χώρο επιχείρησης οι φλόγες - Ήχησε το 112

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Πέρασαν σε χώρο επιχείρησης οι φλόγες - Ήχησε το 112
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία τού Καλοχωρίου.

Μήνυμα 112 εστάλη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. «Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία τού Καλοχωρίου. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση υποβολών έως τις 22 Ιουλίου

Το γαλάζιο σινιάλο στους αγρότες - Το τηλεοπτικό μπλόκο - Οι φευγάτοι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Lamda: «Βγαίνουν» 350 διαμερίσματα στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2026

tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider