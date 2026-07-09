Βουλή: Στην ολομέλεια η ψήφιση της Κύρωσης Παραχώρησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» από την Ολομέλεια.

Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» από την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο, επί της Αρχής και στο σύνολό του, το καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ με το «παρών» τελικά τοποθετήθηκε η Ελληνική Λύση

«H Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια, αλλά έργα και αυτή η Σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή » τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ολοκληρώνοντας την συζήτηση του σχεδίου νόμου.

Ο υφυπουργός, ανέφερε ότι αυτή η παραχώρηση είναι «μέρος ενός σχεδίου για το μέλλον όλης αυτής της ευρύτερη περιοχή που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα». Ο κ. Μαρκόπουλος, ανέφερε πως η παραχώρηση αυτή έγινε «με όλα να είναι στο φως, ακολουθήθηκαν με την σειρά όλα τα βήματα που ορίζει ο Νόμος». Απέρριψε τους ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης περί χαμηλού τιμήματος, λέγοντας ότι «τα εγγυημένα έσοδα του δημοσίου φτάνουν κατ΄ ελάχιστον στα 5,3 εκατ. ευρώ», ενώ εκτίμησε ότι ακόμα και για τα έξι πρώτα χρόνια που η Σύμβαση αυτή προβλέπει χαμηλά έσοδα, αυτά τελικά θα διαμορφωθούν σε πολύ υψηλότερα αφού το αντάλλαγμα θα καθορίζεται στο 3,1% επί του ετήσιου τζίρου που θα έχει το Χιονοδρομικό Κέντρο. Η επένδυση αυτή, είπε ο υφυπουργός στο σύνολό της προβλέπεται ότι θα ανέλθει πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ, και αφορά «αναγκαίες και υπαρκτές υποδομές και βελτιώσεις που χρειάζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο» Επισήμανε ότι «εάν δουλέψει αποδοτικά το Χιονοδρομικό της Βασιλίτσας το όφελος δεν περιορίζεται μόνο στις 100 θέσεις εργασίας που δημιουργηθούν στο Κέντρο, αλλά θα υπάρξει απασχόληση και δυνατότητες και σε όλη την ευρύτερη περιοχή». Σημείωσε ότι «όλοι οι τοπικοί φορείς αυτό που είπαν στην ακρόαση της Επιτροπής στην Βουλή είναι ότι "θέλουν την επένδυση και τον επενδυτή" και η Αντιπολίτευση δεν μπορεί να αγνοεί το τι θέλει η τοπική κοινωνία». Όσοι καταψηφίσουν την Κύρωση αυτής της Σύμβασης, είπε ο υφυπουργός «δεν αντιπολιτεύονται εμάς, αλλά την τοπική κοινωνία [...] και όταν θα προχωρήσει αυτή η επένδυση θα πρέπει να πάτε στα Γρεβενά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και να τους πείτε γιατί την καταψηφίσατε».

Ο κ. Μαρκόπουλος είπε πως είναι η «πρώτη φορά που επιχειρείται αναβάθμιση χιονοδρομικής εθνικής υποδομής με την διαδικασία παραχώρησης. Είναι η πρώτη παραχώρηση που διενεργείται από το Υπερταμείο που τα έσοδά της δεν θα πάνε στην εξυπηρέτηση του Χρέους, αλλά στο Υπουργείο Αθλητισμού» και υπογράμμισε « το δημόσιο βάζει τους όρους για να αναπνεύσει μια ολόκληρη περιοχή, εισπράττει τα εγγυημένα, προστατεύει το περιβάλλον, δίνει στα Γρεβενά ένα μέλλον».

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης από την πλευρά τους ανέφεραν ότι η μη ψήφιση της παραχώρησης δεν αντιστρέφεται το ο,τιδήποτε μπορεί να φέρνει ανάπτυξη σε μια περιοχή, αλλά αφορά Συμβάσεις Παραχώρησης, όπως αυτή που έχουν «σκιές», χωρίς να συνοδεύονται με δεσμευτικούς όρους και εγγυήσεις για το δημόσιο, να υπάρχουν ρητές προβλέψεις ανταποδοτικών εσόδων για τους δήμους, όρους ασφάλειας λειτουργίας και εγκαταστάσεων και γενικά με το να είναι ετεροβαρείς συμβάσεις υπέρ του επενδυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ