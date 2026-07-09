Οριακή άνοδος στο Χρηματιστήριο - Υπεραπόδοση στις τράπεζες

Παρά την ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μικρή άνοδο και παρέμεινε κάτω από τις 2.500 μονάδες. Motor Oil και ΕΥΔΑΠ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Παρά την ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Πέμπτη με μικρή άνοδο και παρέμεινε κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Με το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η τιμή του Brent που χθες βρέθηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων, σήμερα υποχώρησε ελαφρά προς τα 77 δολάρια το βαρέλι.

Προς το παρόν, η πιο σαφής ένδειξη για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει», χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «χάσιμο χρόνου».

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα κλιμακωθεί ξανά άμεσα. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι σκληρές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποτελούν απλώς μια στρατηγική επίδειξη ισχύος, με στόχο να πιέσουν την ιρανική πλευρά να προχωρήσει ταχύτερα σε παραχωρήσεις. Παράλληλα, είναι πιθανό οι συνομιλίες να συνεχίζονται παρασκηνιακά. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά.

Από την άλλη, οι εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων υπενθυμίζουν στις αγορές ότι δεν μπορούν να θεωρήσουν τη σύγκρουση λήξασα όσο οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει, προς το παρόν, να συνεχίσουν να ενσωματώνουν ένα υψηλότερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις εκτιμήσεις τους, καθώς παραμένει το ενδεχόμενο νέων έντονων διακυμάνσεων στις τιμές της ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα σημείωνε άνοδο περί του 0,70%, ο CAC στο Παρίσι ενισχυόταν 0,60%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 βρισκόταν στο -0,30%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,20 μονάδες με οριακή άνοδο 0,18%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Με σαφείς τάσεις υπεραπόδοσης, ο δείκτης των τραπεζών ενισχύθηκε 1,58% στις 2.842,58 μονάδες, κλείνοντας πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος των Τρ. Κύπρου και Optima σε ποσοστό 2,46% και 2,39% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησε η ΕΤΕ με άνοδο 2% στα 15,52 ευρώ. Στο +1,68% έκλεισε η Τρ. Πειραιώς, στο +1,35% η μετοχή της Eurobank, ενώ μικρότερα άνοδο σημείωσαν και οι τίτλοι των Alpha Bank (+0,40%) και Credia (+0,36%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1 με 61 τίτλους σε θετικό έδαφος, ισάριθμους σε αρνητικό και 31 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 259,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκαν οι μετοχές των Motor Oil και ΕΥΔΑΠ με κέρδη 4,11% και 3,81% αντίστοιχα. Πέραν των τραπεζών, ενισχυμένες έκλεισαν και οι μετοχές των Helleniq Energy (+1,86%), Aegean (+1,47%), Metlen (+0,20%) και ΔΑΑ (+0,10%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ElvalHalcor και Allwyn με απώλειες περι του 2,4%, ακολούθησαν οι Viohalco και Coca-Cola HBC με απώλειες 1,98% και 1,72% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Cenergy (-1,64%), Τιτάν (-1,56%), Aktor (-1,54%), Jumbo (-1,50%), ΔΕΗ (-1,17%), ΟΤΕ (-0,52%) και Lamda Development (-0,23%).