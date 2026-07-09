Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του αυτοκτονικού ιδεασμού στα Ελληνόπουλα - Πιο ευάλωτα τα κορίτσια

Την εικόνα μίας κοινωνίας που δοκιμάζεται, με τα παιδιά και τους εφήβους να βάλλονται από παντού, αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία του «Το Χαμόγελο του παιδιού» για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Την εικόνα μίας κοινωνίας που δοκιμάζεται, με τα παιδιά και τους εφήβους να βάλλονται από παντού, αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του παιδιού» για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Συνέπεια όλων αυτών των πιέσεων, του μπούλινγκ, της βίας, των εξαρτήσεων και της γενικότερης ψυχικής έντασης, που βιώνουν οι ανήλικοι, είναι η ανησυχητική έξαρση του αυτοκτονικού ιδεασμού, με 3 παιδιά να εκφράζουν αυτοκτονικότητα την ημέρα και 491 παιδιά να εμφανίζουν τέτοιες σκέψεις ή συμπεριφορά μέσα στο Α’ εξάμηνο του έτους, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος.

Από αυτά τα παιδιά, το 70% αφορά σε εφήβους και το 67% είναι κορίτσια, που αναδεικνύονται ως τα πλέον ευάλωτα στη σημερινή κοινωνία. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο ζήτημα που κατά τους ειδικούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένες δράσεις όπως είναι η απαγόρευση της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Απαιτείται ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων για να προστατευτούν οι ανήλικοι από όλες τις πιέσεις που υφίστανται σε καθημερινή βάση.

Παραπάνω από 100.000 κλήσεις για βοήθεια σε 6 μήνες

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, που παρουσίασε ο πρόεδρος του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος, το «Χαμόγελο» στήριξε 60.291 παιδιά δηλαδή περίπου 333 παιδιά την ημέρα, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές του δέχτηκαν 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα για βοήθεια. Οι κλήσεις και τα μηνύματα, που δέχτηκε ο Οργανισμός στις έξι γραμμές υποστήριξης και στο chat1056 αντιστοιχούν σε 559 κλήσεις και 21 μηνύματα για βοήθεια την ημέρα.

Διαδικτυακοί κίνδυνοι

Στην καρδιά όλων αυτών των προβλημάτων βρίσκονται το διαδίκτυο και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι. Στο Α εξάμηνο του 2026, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν από το «Χαμόγελο» επειδή αντιμετώπισαν διαδικτυακούς κινδύνους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ένα παιδί την ημέρα, με το 41% των περιστατικών να αφορά σε παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών και το 29% των περιστατικών να αφορά παιδιά μεταξύ 16-18 ετών.

Ευάλωτες οικογένειες

Παράλληλα με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινδύνους αυξάνονται και οι ευάλωτες οικογένειες όπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στο γονεϊκό τους ρόλο οι γονείς ή δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ζωτικές δαπάνες διαβίωσης. Το «Χαμόγελο», το πρώτο εξάμηνο του 2026, υποστήριξε 9.408 παιδιά που ζουν σε ευάλωτες οικογένειες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 52 παιδιά την ημέρα. Επίσης, ο Οργανισμός υποστήριξε 692 παιδιά με προβλήματα υγείας και 756 νοσηλευόμενα παιδιά, ενώ υποστήριξε και 222 παιδιά και τις 135 μητέρες τους, θύματα ενδοικογενειακής βίας. Συνολικά το «Χαμόγελο» διαχειρίστηκε αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση για 1835 παιδιά έσω της Εθνικής Γραμμής για τα παιδιά SOS1056 και του Cyber Tipline Hellas. Επίσης διαχειρίστηκε αιτήματα για τη φιλοξενία 32 παιδιών και υποστήριξε 274 ανήλικους θύματα trafficking. Παράλληλα διακόμισε με τα ασθενοφόρα του 597 παιδιά και 925 ενήλικους, ενώ παρείχε παιδιατρική φροντίδακατ’ οίκον σε 207 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 4.824 παιδιά.

Πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας σε 7 Σπίτια-Κέντρα Ημέρας

Επιπλέον, ο Οργανισμός πραγματοποίησε διαδραστικές παρεμβάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε 38.620 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να αντιστοιχεί σε μία νοητή τάξη 454 μαθητών και μαθητριών την ημέρα. Για την ολιστικότερη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών, λειτουργούν πλέον σαν κέντρα ημέρας για τα παιδιά επτά Σπίτια του «Χαμόγελου» από τα 13 συνολικά που διαθέτει ο Οργανισμός.

Αυτή η αλλαγή της χρήσης κατέστη υποχρεωτική όταν άλλαξαν κάποιες προδιαγραφές για την λειτουργία των σπιτιών, οπότε επτά σπίτια του Χαμόγελου μετατράπηκαν σε κέντρα ημέρας όπου τα παιδιά των ευάλωτων οικογενειών δέχονται ολοήμερη φροντίδα και υποστήριξη και μετά επιστρέφουν στο φυσικό τους σπίτι. Στο πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας συμμετέχουν 63 παιδιά με τους γονείς τους, ενώ στα Σπίτια φιλοξενίας μεγαλώνουν 137 παιδιά. Επιπλέον, ο Οργανισμός εξακολουθεί να υποστηρίζει 60 ενηλίκους που ως παιδιά μεγάλωσαν στα Σπίτια του και συμμετείχε στην αναζτηση 122 παιδιών που αγνοούνταν.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Δεν είναι αυτονόητο»

Το «Χαμόγελο του παιδιού» έχοντας κλείσει 31 χρόνια ζωής είναι ο διαχρονικός φύλακας- άγγελος των παιδιών σε ανάγκη στην Ελλάδα αλλά για να μπορέσει να υλοποιήσει τις δράσεις του χρειάζεται τη στήριξη της κοινωνίας. Ο Οργανισμός που διαθέτει 400 άτομα επιστημονικό προσωπικό, υπηρεσίες, οχήματα, 10 κέντρα δράσης, εργαζόμενους και εθελοντές δίνει το παρών σε κάθε σημείο της Ελλάδας όπου ένα παιδί ή μία οικογένεια χρειάζεται στήριξη. Για να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, για την ανάγκη της πολυεπίπεδης στήριξης των δράσεων του, ο Οργανισμός υλοποιεί την εκστρατεία με τίτλο «Δεν είναι αυτονόητο» ώστε να μπορεί να επιστρέφει το χαμόγελο σε κάθε παιδί μέσα σ’ ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, ανασφάλειες, νέα δεδομένα και έξαρση βίας, που σίγουρα δεν είναι «παιδικά πλασμένος».

