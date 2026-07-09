Φρουροί της Επανάστασης: Οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιφέρει «συντριπτική απάντηση».

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό.

Οι Φρουροί πρόσθεσαν ότι οι διελεύσεις πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν έχουν επανέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 50% των επιπέδων που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου και ότι η ικανότητα διέλευσης επεκτείνεται μόνο για πλοία που έχουν λάβει άδειες χρήσης διαδρομών που έχουν οριστεί από το Ιράν.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιφέρει «συντριπτική απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ