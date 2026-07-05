Ωραιοκάστρο: Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια - Συνελήφθη 76χρονος για εμπρησμό

Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν από αέρος ρίψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Οι φλόγες έχουν φτάσει πολύ κοντά σε κατοικίες περιοχών που έχουν εκκενωθεί, ενώ εκτός από την εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η πυρκαγιά επεκτάθηκε επίσης σε εργοστάσιο με υφάσματα. Ζημιές –από μικρές έως εκτεταμένες– έχουν διαπιστωθεί σε σπίτια, αποθήκες και υποδομές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, δεν κάηκαν σπίτια, παρά μόνο αυλές και ορισμένα παραπήγματα. Όμως καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς εστάλησαν τέσσερα μηνύματα του 112 στους κατοίκους, για απομάκρυνση από Ανθούπολη και Φιλοθέη, αλλά και για μέτρα προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν αυτή την ώρα 154 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Τέσσερις πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπεδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Φωτιά μαίνεται στο Ωραιόκαστρο



Εργοστάσιο με χημικά τυλίχθηκε στις φλόγες - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο #πυρκαγια pic.twitter.com/jwACwPMKL8 — Karditsastakra (@Karditsastakra) July 5, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, πέραν του πυροσβέστη με τα αναπνευστικά προβλήματα

Συνελήφθη 76χρονος

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ως ύποπτου ενός 76χρονου για ανάμιξή του στην πρόκληση πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr

