Πώς δημιουργήθηκαν τα Μετέωρα

Τα Μετέωρα, πέρα από το δεύτερο πιο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα μετά το Άγιο Όρος, είναι ένα παγκόσμιο γεωλογικό φαινόμενο.

Τα Μετέωρα αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ελλάδας και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα γεωλογικά και πολιτιστικά μνημεία του κόσμου. Οι γιγάντιοι βράχοι που υψώνονται επιβλητικά πάνω από την πεδιάδα της Θεσσαλίας προκαλούν δέος στους επισκέπτες, ενώ η προέλευσή τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.

Η ονομασία «Μετέωρα» αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, ιδρυτή της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου. Όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στον επιβλητικό βράχο του Πλατύ Λίθου, γύρω στο 1344, τον χαρακτήρισε «Μετέωρο», δηλαδή αιωρούμενο στον ουρανό, μια ονομασία που τελικά επικράτησε για ολόκληρη την περιοχή.

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