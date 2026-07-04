Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 152,1 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 39 και 40 ετών, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 152,1 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκαν επίσης δύο επιβατικά αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της αρμόδιας υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του τμήματος 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου έναν από τους συλληφθέντες τη στιγμή που προμήθευε ναρκωτικές ουσίες στον έτερο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να συλληφθούν. Ακολούθησαν έρευνες στα οχήματα των συλληφθέντων, καθώς και σε οικία σε περιοχή του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, όπου εντοπίστηκαν τα παραπάνω ευρήματα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

