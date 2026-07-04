Ερντογάν: Να μην επιτραπεί στη φιλοπόλεμη κυβέρνησή του Ισραήλ να βυθίσει ξανά την περιοχή σε αιματοχυσία

Για μια ακόμη φορά ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη «φιλοπόλεμη» κυβέρνηση του Ισραήλ να βυθίσει ξανά την περιοχή σε αιματοχυσία.

«Είναι αναγκαίο να μην επιτραπεί στη σημερινή φιλοπόλεμη ισραηλινή κυβέρνηση να βυθίσει για ακόμη μία φορά τη γεωγραφική μας περιοχή στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μετά τις διμερείς συνομιλίες και τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, αναφέρει το Anadolu.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

«Έχουμε υποστηρίξει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κάθε βήμα που θα συμβάλει στη μείωση της έντασης στην περιοχή μας και στην επίλυση των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας», τόνισε.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται σε πνεύμα αλληλεγγύης με τις «αδελφές χώρες», και ιδιαίτερα με το Πακιστάν, για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιδιώκει να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι λαοί της περιοχής, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, θα μπορούν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να εμβαθύνει τη συνεργασία με το Ισλαμαμπάντ στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των κρίσιμων ορυκτών και των τεχνολογιών πληροφορικής.

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